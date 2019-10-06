A vez delas

Número de times no Capixabão Feminino triplica após Copa do Mundo

Sucesso do Mundial impulsionou clubes a abrirem os olhos para um lado do futebol que precisa ser melhor desenvolvido

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 06:15 - Atualizado há 6 anos

Time de futebol feminino do Serra se prepara para a disputa do Capixabão Crédito: Fernando Madeira

O profissionalismo do futebol feminino ainda caminha a passos lentos no Brasil, mas a Copa do Mundo, realizada no meio deste ano, na França, criou um ambiente e tem transformado a forma que o público geral enxerga a modalidade. Pela primeira vez transmitida ao vivo em TV aberta, pela maior emissora do país, a competição trouxe uma maior visibilidade para o esporte e, por consequência, criou mais oportunidades. Esse movimento também chegou ao Espírito Santo.

Após ter apenas três participantes no ano passado, o Campeonato Capixaba 2019 foi impulsionado pelo sucesso do Mundial e terá a presença de nove times, sendo que cinco são estreantes: Serra, Alagoano, Feu Rosa, América e Coronel Borges. Vila Nova (atual tetracampeão), Vilavelhense, Capixaba e Prosperidade já haviam participado de pelo menos uma edição do Estadual.

Em todas as equipes novatas a visibilidade da Copa foi determinante para as suas respectivas participações na competição que tem início no próximo dia 12 de outubro. Tradicional no masculino, o Serra ainda não havia ingressado no feminino por falta de apoio, que apareceu após o Mundial.

"No ano passado tivemos que optar por não jogar porque não tínhamos recursos financeiros suficientes. Passamos o ano inteiro trabalhando para buscar os apoiadores e a Copa do Mundo foi fundamental. Depois do Mundial as pessoas nos veem e conversam de forma diferente. E isso tudo facilita para o crescimento do futebol feminino no Espírito Santo", declarou o diretor serrano José Alves, o Zezinho.

Aos 15 anos, Ester não vê a hora de entrar em campo

O Campeonato Capixaba Feminino de 2019 será a primeira experiência de competição oficial para dezenas de meninas e para Ester, de apenas 15 anos. A volante e zagueira começou a jogar em 2016 e treinava em times de bairros, antes de passar na peneira do Cobra-Coral. A jovem conta que ficou emocionada quando soube que teria a oportunidade de estrear no Estadual.

Ester, 15 anos, vai disputar sua primeira competição com a camisa do Serra Crédito: Fernando Madeira

“Foi inexplicável quando a nossa treinadora falou pra gente que iríamos jogar o Capixabão. Deu aquele friozinho na barriga, como se fosse um Mundial ou uma Copa do Mundo. Ainda mais para mim, que tenho apenas 15 anos poder jogar uma competição profissional. É uma sensação diferente, que só quem ama jogar de coração para saber.”

Considerada uma das promessas do Serra, Ester revela ser fã da craque Formiga, da Seleção. “Me inspiro muito na Formiga porque eu jogo na mesma posição dela. Ela é um exemplo para todas as meninas que jogam bola. Além dela, também sigo os passos da Amandinha, nossa rainha do futsal, destacou Ester.

Na primeira rodada do Campeonato Capixaba, o Serra enfrenta a equipe do Alagoano, de Vitória, que também faz a sua estreia em competições oficiais. Ester acredita que o Cobra-Coral vai fazer bonito. “Estamos trabalhando desde o início do ano. Com muito esforço do elenco e o apoio que as pessoas estão nos dando, tem tudo para dar certo”, encerrou.

