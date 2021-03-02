Novo técnico, jovens e teste para a Série B: como chega o Botafogo para o Carioca

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

A temporada 2021 começa para o Botafogo nesta quarta-feira. No passado recente, a lembrança de confusões dentro e fora de campo que resultaram no terceiro rebaixamento da história do clube. Para a diretoria e a nova comissão técnica, formada por Marcelo Chamusca, é tempo de recomeço, e tudo isto está ligado ao Campeonato Carioca.

Com toda a pressão envolvendo o Alvinegro por conta dos resultados recentes, Chamusca, que foi anunciado há pouco menos de duas semanas, assumiu o time oficialmente após o fim do Campeonato Brasileiro. Sem o tempo hábil de colocar em prática um estilo de jogo, a pré-temporada acontecerá "dentro" do Estadual.

As novidades, além do profissional que está na casamata, são as mudanças no elenco. Com a queda de orçamento pela queda na Série B, os jogadores com maiores salários devem ir embora - Cícero, por exemplo, não teve o contrato renovado por esta razão.O ESTILO CHAMUSCA​Confirmado como treinador do Botafogo. O treinador deu a primeira atividade completa ao elenco no dia 23 de fevereiro, na terça-feira da última semana. Com apenas sete dias à frente dos treinamentos do plantel, o Campeonato Carioca e o calendário apertado já o "obrigam" a entrar em um jogo oficial.

A prioridade do Botafogo é, claro, o acesso para a primeira divisão. Por isto, com as mudanças no calendário e o pouco tempo de intervalo entre uma temporada e outra, o Campeonato Carioca servirá, antes de tudo, para o time entender os conceitos passados por Marcelo Chamusca.

Diferentemente dos outros três grandes clubes do estado, o Botafogo já iniciará a competição com força máxima. Os jogadores não tiveram férias ao final do Campeonato Brasileiro em Marcelo Chamusca tem todo o plantel à disposição - com exceção dos atletas que estão no departamento médico.

Estes são os casos de Ronald e Pedro Castro, as primeiras contratações anunciadas para a temporada. O atacante e o meio-campista, respectivamente, chegaram a custo zero e trazem consigo a bagagem de terem disputado a segunda divisão do Brasileiro no ano passado.

A dupla está regularizada e cabe a Marcelo Chamusca escala-los contra o Boavista, na estreia do Carioca, na próxima quarta-feira, às 18h, no Estádio Nilton Santos. Aos poucos, mais jogadores serão anunciados como jogadores do clube de General Severiano.

A hora está chegando. O tempo de intervalo é curto, então os moleques de General Severiano continuarão ganhando mais espaço na categoria profissional para ajudar a equipe quando a Série B começar.

São os casos de Sousa, Matheus Nascimento, Rafael Navarro, Ênio, Romildo, Kayque, Cesinha - este, da base do Internacional -, entre outros. O Carioca será mais um nível de exigência para que eles cheguem ainda mais preparados para o restante da temporada.

O CARIOCA DO BOTAFOGOO Botafogo, claro, chega para o Campeonato Carioca com pretensões de conquistar vitórias e ter resultados positivos. O objetivo como um todo, porém, é desenvolver um estilo de jogo com Marcelo Chamusca para a disputa da próxima Série B.