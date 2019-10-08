Veja Imagens

Novo gramado do Kleber Andrade deve ficar pronto no final de semana

Três pessoas operam a máquina de plantio que está funcionando 24 horas por dia para atender ao padrão Fifa de qualidade

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 19:03 - Atualizado há 6 anos

Novo gramado do Kleber Andrade já começa a ganhar forma Crédito: Denys Lobo/Sesport

O gramado do Kleber Andrade deve ficar pronto em definitivo no próximo sábado (12). Com duas equipes trabalhando com dedicação exclusiva ao plantio no campo de jogo desde o último sábado (05), cerca de 50% do gramado já está no ponto ideal. Três pessoas operam a máquina de plantio que está funcionando 24 horas por dia para atender ao padrão Fifa de qualidade. O Klebão recebe jogos da Copa do Mundo Sub-17 a partir do dia 27 e outubro.

A reformulação do gramado do Kleber Andrade faz parte das reformas pontuais que o estádio está recebendo para a competição internacional. O campo deixará de ser 100% de grama natural e receberá parte de grama sintética para suportar o ritmo mais intenso de jogos, evitando que parte da grama se desprenda ou se desgaste além do esperado.

Máquina de plantio está funcionando 24 horas por dia no Kleber Andrade Crédito: Denys Lobo/Sesport

Esse sistema híbrido, que será implementado em parceria com a Fifa, é utilizado em outros estádios como a Arena Corinthians, em São Paulo, e Wembley, em Londres.

A composição da grama do Kleber Andrade será de aproximadamente 4% artificial e 96% natural. Nos próximos dias, uma máquina vai iniciar o plantio da grama sintética, que vai ficar a 18 centímetros de profundidade no piso. A natural, que vai crescer sobre, já vai nascer reforçada a partir da raiz.

