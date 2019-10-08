Novo gramado do Kleber Andrade deve ficar pronto no final de semana

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 19:03
- Atualizado há 6 anos
O gramado do Kleber Andrade deve ficar pronto em definitivo no próximo sábado (12). Com duas equipes trabalhando com dedicação exclusiva ao plantio no campo de jogo desde o último sábado (05), cerca de 50% do gramado já está no ponto ideal. Três pessoas operam a máquina de plantio que está funcionando 24 horas por dia para atender ao padrão Fifa de qualidade. O Klebão recebe jogos da Copa do Mundo Sub-17 a partir do dia 27 e outubro.
A reformulação do gramado do Kleber Andrade faz parte das reformas pontuais que o estádio está recebendo para a competição internacional. O campo deixará de ser 100% de grama natural e receberá parte de grama sintética para suportar o ritmo mais intenso de jogos, evitando que parte da grama se desprenda ou se desgaste além do esperado.
Esse sistema híbrido, que será implementado em parceria com a Fifa, é utilizado em outros estádios como a Arena Corinthians, em São Paulo, e Wembley, em Londres.
A composição da grama do Kleber Andrade será de aproximadamente 4% artificial e 96% natural. Nos próximos dias, uma máquina vai iniciar o plantio da grama sintética, que vai ficar a 18 centímetros de profundidade no piso. A natural, que vai crescer sobre, já vai nascer reforçada a partir da raiz.
