Home
>
Futebol
>
Novo gramado do Kleber Andrade deve ficar pronto no final de semana

Novo gramado do Kleber Andrade deve ficar pronto no final de semana

Três pessoas operam a máquina de plantio que está funcionando 24 horas por dia para atender ao padrão Fifa de qualidade

Imagem de perfil de A Gazeta

A Gazeta

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 19:03

 - Atualizado há 6 anos

Novo gramado do Kleber Andrade já começa a ganhar forma Crédito: Denys Lobo/Sesport

O gramado do Kleber Andrade deve ficar pronto em definitivo no próximo sábado (12). Com duas equipes trabalhando com dedicação exclusiva ao plantio no campo de jogo desde o último sábado (05), cerca de 50% do gramado já está no ponto ideal. Três pessoas operam a máquina de plantio que está funcionando 24 horas por dia para atender ao padrão Fifa de qualidade. O Klebão recebe jogos da Copa do Mundo Sub-17 a partir do dia 27 e outubro.

Recomendado para você

Centroavante marcou um gol e deu uma assistência contra o Vilavelhense

Jhonathan Marino se destaca em jogo-treino Desportiva

Partida que vale o primeiro título da temporada acontece no dia 7 de janeiro, no estádio Salvador Costa

Vitória x Rio Branco: preços de ingressos para Supercopa

Treinador de 60 anos tem no currículo os títulos das séries A e B do Estadual

Charles de Almeida é anunciado como novo técnico do Forte

A reformulação do gramado do Kleber Andrade faz parte das reformas pontuais que o estádio está recebendo para a competição internacional. O campo deixará de ser 100% de grama natural e receberá parte de grama sintética para suportar o ritmo mais intenso de jogos, evitando que parte da grama se desprenda ou se desgaste além do esperado.

Máquina de plantio está funcionando 24 horas por dia no Kleber Andrade Crédito: Denys Lobo/Sesport

Esse sistema híbrido, que será implementado em parceria com a Fifa, é utilizado em outros estádios como a Arena Corinthians, em São Paulo, e Wembley, em Londres.

A composição da grama do Kleber Andrade será de aproximadamente 4% artificial e 96% natural. Nos próximos dias, uma máquina vai iniciar o plantio da grama sintética, que vai ficar a 18 centímetros de profundidade no piso. A natural, que vai crescer sobre, já vai nascer reforçada a partir da raiz.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais