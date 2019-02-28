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Convocação

Novidades: Tite convoca Seleção com Vinicius Junior, Paquetá e Everton

A lista da Seleção Brasileira ainda conta o atacante capixaba Richarlison. Lateral Marcelo fica fora

Publicado em 

28 fev 2019 às 14:14

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 14:14

Tem novidades na lista da Seleção Brasileira. Na manhã desta quinta-feira, o técnico Tite divulgou lista para primeiros amistosos de 2019, contra Panamá e República Tcheca, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.  Os jogos serão testes para a disputa da Copa América de 2019, no Brasil.
Os destaques ficam por volta do retorno do lateral direito Daniel Alves, além das convocações do zagueiro/lateral Éder Militão, do meia Felipe Anderson e dos atacantes Vinicius Junior (sua primeira convocação) e Everton. Lateral esquerdo do Real Madrid, Marcelo fica fora da lista, assim como Neymar, que sofreu uma fratura no pé direito. 
O atacante Vinicius Junior Crédito: Real Madrid/Divulgação
Confira a lista de convocados
Goleiros:
Alisson
Ederson
Weverton
Laterais:
Alex Sandro
Daniel Alves
Danilo
Zagueiros:
Éder Militão
Filipe Luís
Marquinhos
Miranda
Thiago Silva 
Meio-campistas:
Allan
Arthur
Casemiro
Fabinho
Felipe Anderson
Lucas Paquetá
Philippe Coutinho
Atacantes:
Everton
Firmino
Gabriel Jesus
Richarlison
Vinicius Junior

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