Novidades: Tite convoca Seleção com Vinicius Junior, Paquetá e Everton

Tem novidades na lista da Seleção Brasileira. Na manhã desta quinta-feira, o técnico Tite divulgou lista para primeiros amistosos de 2019, contra Panamá e República Tcheca, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. Os jogos serão testes para a disputa da Copa América de 2019, no Brasil.
Os destaques ficam por volta do retorno do lateral direito Daniel Alves, além das convocações do zagueiro/lateral Éder Militão, do meia Felipe Anderson e dos atacantes Vinicius Junior (sua primeira convocação) e Everton. Lateral esquerdo do Real Madrid, Marcelo fica fora da lista, assim como Neymar, que sofreu uma fratura no pé direito.
Confira a lista de convocados
Goleiros:
Alisson
Ederson
Weverton
Laterais:
Alex Sandro
Daniel Alves
Danilo
Zagueiros:
Éder Militão
Filipe Luís
Marquinhos
Miranda
Thiago Silva
Meio-campistas:
Allan
Arthur
Casemiro
Fabinho
Felipe Anderson
Lucas Paquetá
Philippe Coutinho
Atacantes:
Everton
Firmino
Gabriel Jesus
Richarlison
Vinicius Junior