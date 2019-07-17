Reforços

Novidades no Ninho: Vitória anuncia os meias João Paulo e Chiquinho

Jogadores incrementam o setor ofensivo e o técnico Wesley Martinelli ganha opções para enfrentar o Brasiliense, pela Copa Verde

Publicado em 17 de julho de 2019 às 14:59 - Atualizado há 6 anos

João Paulo e Chiquinho, novos meias do Vitória Crédito: Alberto Gonçalves/Vitória FC

O Vitória confirmou as contratações de dois meias, reforçando ainda mais o setor ofensivo para a Copa Verde e a Copa Espírito Santo. São eles, João Paulo (ex-Campinense-PB) e Chiquinho, que retorna ao Vitória após uma passagem pelo futebol sul-coreano.

Revelado pelo Espírito Santo e destaque do Almirante Barroso na segunda divisão de Santa Catarina no ano passado, João Paulo, que tem 24 anos, disputou o Campeonato Paraibano e a Série D pelo Campinense. O atleta destacou que conhecer alguns atletas do atual elenco, como o volante Rodrigo César e o próprio técnico Wesley Martinelli vai ajudá-lo na adaptação ao Vitória.

"É importante o convívio que eu já tive com alguns jogadores daqui, temos que focar no trabalho, saber que temos objetivos a serem alcançados. A expectativa tem que ser muito boa, como já conheço o trabalho do Wesley, espero poder dar o meu melhor", disse João Paulo.

Campeão da Copa Espírito Santo do ano passado pelo Vitória, Chiquinho, também com 24 anos, acumula passagens por Atlético-GO, Atlético Itapemirim e Doze.

"Chego mais experiente, tive uma passagem muito importante na Coreia do Sul, mas hoje estou de volta. Quero dedicar todo o meu trabalho a esse clube, que fui muito feliz ano passado. O Vitória vive um grande momento, espero pode ajudar, trazer mais títulos. Wesley conhece bem o grupo, sabe trabalhar com todos. Temos a total confiança nele e ele também tem a nossa. Sabemos que será um trabalho gratificante para todos."

Jogo-treino

As diretoria de Desportiva Ferroviária e Vitória acertaram a realização de um jogo-treino, sem uniformes oficiais, no próximo sábado (20), às 9 horas, no Salvador Costa. A atividade terá portões abertos para imprensa e torcedores. Será o primeiro teste das duas equipes visando a Copa Espírito Santo, no caso da Tiva e a Copa Verde, para os alvianis.

