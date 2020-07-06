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futebol

Novidade na escalação, Dodi comemora nova chance no Flu

Entrada do volante na semifinal da Taça Rio contra o Botafogo foi opção tática do técnico Odair Hellmmann que buscou fortalecer o sistema defensivo da equipe tricolor...

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 15:18

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 15:18
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense entrou em campo, contra o Botafogo, no último domingo, com uma novidade na escalação. O técnico Odair Hellmann optou pelo volante volante Dodi no lugar do atacante Marcos Paulo, visando fortalecer o sistema defensivo da equipe que tinha a vantagem do empate. O jogador de 24 anos comemorou a nova oportunidade, logo após o a partida terminada em 0 a 0, no Nilton Santos, que garantiu ao Tricolor uma vaga na decisão do turno.
– Tive a oportunidade contra o Macaé, joguei pouco tempo. Mas muito feliz em voltar a jogar e ajudar a equipe. Claro que queríamos vencer as duas partidas. Hoje o Odair mudou o esquema e estou feliz. Vou trabalhar ao máximo para, quando a oportunidade aparecer, eu estar preparado – afirmou Dodi, em entrevista à FluTV.
O volante também falou sobre o entrosamento com Nenê, Hudson e Yago Felipe, que completaram a formação do meio-campo Tricolor no jogo.
– Muito bom ter jogadores de qualidade ao lado, fica mais fácil. Estou muito feliz. Vou trabalhar ao máximo para dar continuidade e estar à disposição se o Odair precisar de mim.
Dodi também projetou a decisão contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Para ele, os detalhes serão decisivos no duelo equilibrado.
– Vai ser muito difícil. É um clássico e uma decisão, será decidido nos detalhes. Vamos trabalhar firme para sair com a vitória – finalizou.

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