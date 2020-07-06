Novidade na escalação, Dodi comemora nova chance no Flu

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense entrou em campo, contra o Botafogo, no último domingo, com uma novidade na escalação. O técnico Odair Hellmann optou pelo volante volante Dodi no lugar do atacante Marcos Paulo, visando fortalecer o sistema defensivo da equipe que tinha a vantagem do empate. O jogador de 24 anos comemorou a nova oportunidade, logo após o a partida terminada em 0 a 0, no Nilton Santos, que garantiu ao Tricolor uma vaga na decisão do turno.

– Tive a oportunidade contra o Macaé, joguei pouco tempo. Mas muito feliz em voltar a jogar e ajudar a equipe. Claro que queríamos vencer as duas partidas. Hoje o Odair mudou o esquema e estou feliz. Vou trabalhar ao máximo para, quando a oportunidade aparecer, eu estar preparado – afirmou Dodi, em entrevista à FluTV.

O volante também falou sobre o entrosamento com Nenê, Hudson e Yago Felipe, que completaram a formação do meio-campo Tricolor no jogo.

– Muito bom ter jogadores de qualidade ao lado, fica mais fácil. Estou muito feliz. Vou trabalhar ao máximo para dar continuidade e estar à disposição se o Odair precisar de mim.

Dodi também projetou a decisão contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Para ele, os detalhes serão decisivos no duelo equilibrado.