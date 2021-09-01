futebol

Noruega e Holanda ficam no empate em partida das Eliminatórias com gol de Haaland

Empate em 1 a 1 entre holandeses e noruegueses saiu com gols marcados na primeira etapa do confronto...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:50

LanceNet

Crédito: FREDRIK VARFJELL / NTB / AFP
Em partida válida pela quarta rodada do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, Noruega e Holanda ficaram no empate em 1 a 1. Os noruegueses saíram na frente do placar com gol de Haaland, mas os holandeses empataram com Klaassen.
Veja a tabela das EliminatóriasPRIMEIRO TEMPOOs noruegueses conseguiram levar a melhor no início da partida desta quinta-feira quando marcaram o primeiro gol do jogo. Aos 20 minutos do confronto, a equipe da casa foi ao ataque, sendo eficaz no gol marcado por Erling Braut Haaland.
Ainda na primeira etapa da partida, a Seleção Holandesa conseguiu atacar para buscar o gol de empate. Os visitantes foram ao campo ofensivo, sendo eficazes aos 36 minutos de jogo, quando o meio-campista Davy Klaassen deixou tudo igual no placar.
SEGUNDO TEMPOA Noruega não conseguiu aplicar um forte ataque na segunda etapa do confronto, e finalizou apenas duas vezes nos 45 minutos finais. Nenhuma das suas finalizações foi ao gol, sendo uma para fora e a outra bloqueada pelos holandeses.
O ritmo ofensivo da Holanda durante todo o jogo foi mais forte do que o dos norugueses, principalmente na segunda etapa, quando os holandeses conseguiram criar boas chances no ataque, mas não foram eficazes para marcar.
SEQUÊNCIAA Noruega enfrenta a Letônia às 13h (de Brasília) deste sábado. A Holanda, por sua vez, atua contra Montenegro às 15:45h (de Brasília) de sábado.

