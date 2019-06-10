Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Série D

No Robertão, Serra dá adeus à Série D com derrota para o Brasiliense

O Serra terminou a primeira fase da Série D na lanterna do Grupo A13. Foram quatro derrotas e dois empates

Publicado em 09 de Junho de 2019 às 22:39

Publicado em 

09 jun 2019 às 22:39
Sem chances de classificação para a próxima fase da Série D, o Serra apenas cumpriu tabela e foi derrotado pelo Brasiliense por 1 a 0, na noite deste domingo (09), no Robertão, na Serra Sede. O gol dos visitantes foi marcado pelo volante Aldo.
Jogadores do Brasiliense comemoram gol diante do Serra, pela Série D Crédito: Gilson Borba/Agência Estado
> Diante do Sobradinho, Vitória vira em dois minutos e avança na Série D
A 1 minuto do segundo tempo, após cobrança de escanteio, o volante aproveitou rebote de uma bola no travessão para cabecear.
O Serra terminou a primeira fase da Série D na lanterna do Grupo A13. Foram quatro derrotas e dois empates na competição, além de apenas um gol marcado e 11 gols sofridos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados