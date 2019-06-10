No Robertão, Serra dá adeus à Série D com derrota para o Brasiliense

Sem chances de classificação para a próxima fase da Série D, o Serra apenas cumpriu tabela e foi derrotado pelo Brasiliense por 1 a 0, na noite deste domingo (09), no Robertão, na Serra Sede. O gol dos visitantes foi marcado pelo volante Aldo.
A 1 minuto do segundo tempo, após cobrança de escanteio, o volante aproveitou rebote de uma bola no travessão para cabecear.
O Serra terminou a primeira fase da Série D na lanterna do Grupo A13. Foram quatro derrotas e dois empates na competição, além de apenas um gol marcado e 11 gols sofridos.