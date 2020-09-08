No Rio Ave, Aderllan projeta projeta classificação na Liga Europa

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Ex-Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan destacou a importância do jogo do próximo dia 17 contra o Borac Banja pela estreia na fase de qualificação da Liga Europa. Para ele, esse confronto será difícil para os portugueses, mas todos estão muito motivados para classificarem.

- A estreia é sempre difícil. Vamos enfrentar uma equipe difícil, que também buscará a vaga na fase seguinte da disputa. Temos que ter intensidade máxima para conquistarmos essa classificação. O plantel sabe da importância deste compromisso para o clube. Vamos lutar muito - disse.

Para o defensor, a meta do Rio Ave é fazer uma boa competição esse ano.