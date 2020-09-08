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futebol

No Rio Ave, Aderllan projeta projeta classificação na Liga Europa

Zagueiro brasileiro é titular da equipe portuguesa
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Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 13:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 13:55
Crédito: Divulgação
Ex-Vitória, São Paulo e Valência (ESP), o zagueiro brasileiro Aderllan destacou a importância do jogo do próximo dia 17 contra o Borac Banja pela estreia na fase de qualificação da Liga Europa. Para ele, esse confronto será difícil para os portugueses, mas todos estão muito motivados para classificarem.
- A estreia é sempre difícil. Vamos enfrentar uma equipe difícil, que também buscará a vaga na fase seguinte da disputa. Temos que ter intensidade máxima para conquistarmos essa classificação. O plantel sabe da importância deste compromisso para o clube. Vamos lutar muito - disse.
Para o defensor, a meta do Rio Ave é fazer uma boa competição esse ano.
- A Liga Europa é muito difícil e pensaremos passo a passo, jogo a jogo. Cada partida será final para todos aqui. Queremos fazer uma boa competição esse ano.

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