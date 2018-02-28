Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
E-Sports

No mundo dos games, Rio Branco seleciona jogadores de CS:GO

Homens e mulheres podem participar da seletiva para o game 'Counter-Strike: Global Offensive'. As inscrições já estão abertas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 15:01

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 15:01

Seguindo uma tendência mundial já adotada por grandes clubes, o Rio Branco entrou de vez no mundo dos games. O Brancão agora tem uma equipe de E-Sports e as inscrições para fazer parte do time já estão abertas. Inicialmente, serão selecionados jogadores para o game Counter-Strike: Global Offensive, popularmente conhecido como CS:GO. Podem participar da seletiva homens e mulheres de qualquer idade.
Grandes clubes de todo o mundo possuem equipes de E-Sports, como Paris Saint Germain, Manchester City, Flamengo e Palmeiras. No Brancão, o responsável pela gestão do time será Lucas Negrelli.
"Inicialmente montaremos um time de CS:GO, mas posteriormente poderemos abrir para outros jogos como o Fifa, Dota, entre outros. Estamos para participar dos campeonatos da Gamers Club, mas acreditamos que podemos com muito trabalho chegar a Liga Pro, disse Negrelli.
Para o presidente do Rio Branco, César Costa, a criação da equipe é uma forma de fortalecer ainda mais a marca do clube. "O Novo Rio Branco é um clube inovador, então estamos atentos ao que está acontecendo em todo mundo. O E-Sports é mais que uma tendência, já é uma realidade. Visamos fortalecer e modernizar ainda mais a marca do clube", afirmou.
Inscrições
Agora, o objetivo é selecionar futuros jogadores para formar uma equipe forte capaz de representar bem o clube nos campeonatos disputados.
A seletiva já está em andamento e qualquer um pode participar. Ainda não temos uma previsão de quando a equipe será totalmente fechada, afirmou Lucas Negrelli.
Os interessados em fazer parte do Rio Branco E-Sports devem preencher o formulário abaixo. Aqueles que tiverem qualquer dúvida podem entrar em contato com a gestão de E-Sports do clube através do e-mail: [email protected].
Formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/aPdHux2yAaKHQEh53

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados