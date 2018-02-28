No mundo dos games, Rio Branco seleciona jogadores de CS:GO

Seguindo uma tendência mundial já adotada por grandes clubes, o Rio Branco entrou de vez no mundo dos games. O Brancão agora tem uma equipe de E-Sports e as inscrições para fazer parte do time já estão abertas. Inicialmente, serão selecionados jogadores para o game Counter-Strike: Global Offensive, popularmente conhecido como CS:GO. Podem participar da seletiva homens e mulheres de qualquer idade.

Grandes clubes de todo o mundo possuem equipes de E-Sports, como Paris Saint Germain, Manchester City, Flamengo e Palmeiras. No Brancão, o responsável pela gestão do time será Lucas Negrelli.

"Inicialmente montaremos um time de CS:GO, mas posteriormente poderemos abrir para outros jogos como o Fifa, Dota, entre outros. Estamos para participar dos campeonatos da Gamers Club, mas acreditamos que podemos com muito trabalho chegar a Liga Pro, disse Negrelli.

Para o presidente do Rio Branco, César Costa, a criação da equipe é uma forma de fortalecer ainda mais a marca do clube. "O Novo Rio Branco é um clube inovador, então estamos atentos ao que está acontecendo em todo mundo. O E-Sports é mais que uma tendência, já é uma realidade. Visamos fortalecer e modernizar ainda mais a marca do clube", afirmou.

Inscrições

Agora, o objetivo é selecionar futuros jogadores para formar uma equipe forte capaz de representar bem o clube nos campeonatos disputados.

A seletiva já está em andamento e qualquer um pode participar. Ainda não temos uma previsão de quando a equipe será totalmente fechada, afirmou Lucas Negrelli.