No Japão, Levir Culpi revela: 'Não quero mais trabalhar no Brasil'

Levir Culpi, contratado este ano para trabalhar no Cerezo Osaka, afirmou que não pretende trabalhar como técnico no Brasil, em entrevista ao "BandSports". O veterano esteve fora da beira dos gramados desde 2019, quando havia deixado o comando do Atlético-MG.- Eu dei uma declaração dizendo que não queria ser mais técnico de futebol e estava aposentado. Mas no Brasil eu não quero trabalhar mais. Quando tocou o telefone do Japão, não houve nada que me impedisse de vir, pois estou feliz, pude reencontrar amigos e o respeito com o treinador é diferente. Tudo é favorável.