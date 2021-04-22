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futebol

No Japão, Levir Culpi revela: 'Não quero mais trabalhar no Brasil'

Treinador brasileiro faz um bom início de trabalho em sua terceira passagem pelo Cerezo Osaka e busca vaga na próxima edição da Champions League da Ásia...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 13:04

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 13:04
Crédito: Levir Culpi não trabalhava desde 2019 (Reprodução
Levir Culpi, contratado este ano para trabalhar no Cerezo Osaka, afirmou que não pretende trabalhar como técnico no Brasil, em entrevista ao "BandSports". O veterano esteve fora da beira dos gramados desde 2019, quando havia deixado o comando do Atlético-MG.- Eu dei uma declaração dizendo que não queria ser mais técnico de futebol e estava aposentado. Mas no Brasil eu não quero trabalhar mais. Quando tocou o telefone do Japão, não houve nada que me impedisse de vir, pois estou feliz, pude reencontrar amigos e o respeito com o treinador é diferente. Tudo é favorável.
Levir Culpi está em sua terceira passagem pelo Gamba Osaka e ocupa a 4ª colocação do Campeonato Japonês. A equipe do brasileiro está com os mesmos 20 pontos do Sagan Tosu, que ocupa a 3ª posição, e luta por uma vaga na próxima Champions League da Ásia.

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