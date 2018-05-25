No Espírito Santo, capixaba Richarlison celebra boa fase no Watford

Richarlison desembarcou nesta quinta-feira em Vitória Crédito: José Renato Campos/Globo Esporte

Após o término da sua primeira temporada na Europa, o capixaba Richarlison, atacante do Watford, da Inglaterra, desembarcou no aeroporto de Vitória na noite de ontem para passar férias junto dos seus familiares e amigos, em Nova Venécia.

O início da trajetória de Richarlison com a camisa do Watford foi surpreendente: foram cinco gols nas 12 primeiras rodadas. Na segunda metade da temporada, porém, o desempenho caiu. Apesar da oscilação, ele vê o seu primeiro ano no futebol europeu de forma positiva.

"Estou muito feliz de estar jogando na Premier League. Eu dei uma caída na segunda metade da temporada por conta do cansaço. Estou há quase quatro anos sem tirar férias. Acontece. Senti um pouco de fadiga nas pernas, mas são coisas do futebol. Agora é entrar de férias e voltar com tudo."

Richarlison comemora gol pelo Watford contra o West Ham Crédito: Watford/Divulgação

O bom rendimento rendeu ao capixaba de 21 anos o prêmio de melhor jogador jovem do Watford na temporada. A eleição foi feito por voto popular. "Eu fiquei muito feliz. Eu tive um começo muito bom, e foi onde eu me destaquei com o treinador Marco Silva. Felicidade imensa por ter levado esse prêmio, que vou guardar com carinho pelo resto da minha vida".

Apesar da pouca idade e do destaque com a camisa do Fluminense, a formação de Richarlison como jogador se deu em solo capixaba. O atacante deixa transparecer a gratidão por quem te ajudou.

"A escolinha lá em Nova Venécia foi fundamental, porque eu tive uma base ali. Então, agradeço ao Fidel e ao Régis, que foram os meus treinadores dos 10 aos 16 anos. E, também, o Real Noroeste. Lá eu disputei o Campeonato Capixaba Sub-17, me destaquei e ganhei experiência."

Atual vice-campeão do Capixabão, o Real Noroeste acolheu o jogador por apenas um ano, tempo suficiente para Richarlison fazer amigos e criar vínculo com os Merengues Capixabas. "Eu acompanhei a decisão. Vi que saíram vários golaços. Eu continuo acompanhando, porque ainda tenho muitos amigos lá no Real Noroeste."