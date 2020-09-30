No Durival Britto, Paraná e Chapecoense ficam no empate pela Série B

Crédito: Divulgação/Paraná Clube

Em partida realizada pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Paraná e Chapecoense entraram em campo na noite desta terça-feira (29), no estádio Durival Britto, em Curitiba.

Com o resultado de 1 a 1, a equipe de Allan Aal chegou aos 22 pontos, mantendo-se na segunda colocação. Já o time de Umberto Louzer chegou aos 19 pontos, mantendo-se no G4 na 4ª posição.O jogo

Mesmo sabendo das dificuldades que teria diante do Paraná, a equipe da Chapecoense não intimidou-se. Nos primeiros 10 minutos, a equipe de Umberto Louzer tentou ficar mais com a posse de bola, mas sem conseguir criar jogadas de efeito contra o sistema defensivo do rival.

Na sequência, até meados dos 25 minutos, a equipe visitante ainda era melhor em campo. Em duas boas chances criadas com Aylon e Paulinho Moccelin, sendo a última com um chute do camisa 94 levando perigo ao gol de Alisson, o Tricolor tentava afastar todo o perigo que rondada sua área visando não sofrer o primeiro gol.

Até a reta final da etapa inicial, as equipes ainda insistiam em tirar o zero do placar. Em uma de suas raras chances, o Paraná até conseguiu assustar o goleiro João Ricardo no chute de Bruno Gomes, mas a bola acabou indo para fora, enquanto que por parte da Chape, outra vez ele, Paulinho Moccelin, sendo um dos jogadores mais acionados na equipe catarinense, também teve a chance de inaugurar o marcador no Durival Britto, mas acabou finalizando em cima da marcação rival.

Já no segundo tempo, a Chape não estava disposta mesmo a levar o empate para Chapecó. Sendo assim, em uma das primeiras tentativas, Paulinho Moccelin, de forma insistente, novamente apareceu mandando a bomba no ângulo para uma bonita defesa do goleiro Alisson.

Por parte do Tricolor, minimizando a pressão do rival, em uma de suas chances, conseguiu abrir a contagem. Aos 32 minutos, Gabriel Pires, após puxar para a perna esquerda, arriscou de longe, desviando na marcação, para marcar. 1 a 0.

Atrás no marcador, Umberto ainda promoveu mais algumas trocas. Com isso, aos 38, a equipe visitante chegou ao empate com Bruno Silva, em bola cruzada que enganou o goleiro Alisson. 1 a 1.