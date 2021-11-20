No Dia da Consciência Negra, São Paulo promove ações contra o racismo em suas redes sociais

No dia 20 de novembro se comemora o Dia da Consciência Negra, data dedicada à reflexão sobre a situação dos negros na sociedade. Assim, o São Paulo se manifestou nas redes sociais com duas ações diferentes para gerar mais atenção para a pauta e trazer temas importantes para serem discutidos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Em suas redes sociais, o Tricolor relembrou atletas negros importantes de sua história. Os homenageados foram:

- Adhemar Ferreira da Silva: bicampeão olímpico e responsável pelas duas estrelas douradas no uniforme são-paulino; - Melânia Luz: primeira atleta negra a disputar as Olimpíadas pelo Brasil; - Serginho Chulapa: maior artilheiro da história do São Paulo, com 242 gols;- Kátia Cilene: jogadora de futebol do São Paulo e da seleção brasileira;- Albino de Oliveira, o 'Bino': primeiro negro em um time de futebol do São Paulo, em 1930, ano de fundação do clube; - Leônidas da Silva, o 'Diamante Negro': histórico jogador de futebol do São Paulo e inventor do chute de bicicleta.

Além da homenagem aos ex-atletas históricos do clube, o Tricolor publicou em seu Twitter uma série de postagens com estatísticas que mostram a realidade dos negros no Brasil. A campanha chamada 'Reparando Porcentagens', foi feita em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares. As publicações foram realizadas durante o período do treino. Dados como a porcentagem de deputados federais negros e a quantidade de negros com ensino superior estão entre as estatísticas publicadas pelo São Paulo em seu Twitter.