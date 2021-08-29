No CD Rongcheng, Rômulo quer crescimento no futebol chinês

Vestindo a camisa do CD Rongcheng, da China, o meia Rômulo falou sobre a perspectiva que tem para os próximos meses no país asiático. Segundo o atleta, o objetivo é fazer uma boa sequência com a equipe.- Estou trabalhando muito para fazer uma boa sequência no clube e para ajudar dentro de campo o elenco. Vou trabalhar muito para que os próximos jogos sejam marcados por boas atuações para mim e para o grupo - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, a equipe vai com tudo para evoluir na temporada.
- O elenco tem se dedicado ao máximo para crescer e melhorar seu desempenho em campo na temporada. Estamos no caminho certo para isso.