No CD Rongcheng, Rômulo quer crescimento no futebol chinês

Vestindo a camisa do CD Rongcheng, da China, o meia Rômulo falou sobre a perspectiva que tem para os próximos meses no país asiático. Segundo o atleta, o objetivo é fazer uma boa sequência com a equipe.- Estou trabalhando muito para fazer uma boa sequência no clube e para ajudar dentro de campo o elenco. Vou trabalhar muito para que os próximos jogos sejam marcados por boas atuações para mim e para o grupo - afirmou.