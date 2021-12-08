No aniversário de 79 anos da fusão, Botafogo anuncia projeto para Museu: ‘Dia histórico’

O Botafogo vai registrar a tão comemorada e valorizada história em paredes e corredores de General Severiano. Nesta quarta-feira, aniversário de 79 anos da fusão e o surgimento do Botafogo de Futebol e Regatas, o clube anunciou o projeto do “Museu Botafogo” em evento na sede.Com cerca de 100 pessoas presentes no local, o Alvinegro, em parceria com a Tim e a Mude Brasil, anunciou os primeiros projetos para o museu, que será inaugurado em dezembro de 2022. Durcesio Mello, presidente do clube, comemorou o marco.

- É uma honra ter vocês aqui, ídolos do passado, Carlos Augusto Montenegro, Jorge Braga, várias pessoas ligadas ao botsfogo atual. É um sonho que eu tinha, ligar o Botafogo de uma forma moderna e interativa. Conheço o Ricardo Maciera, que está tocando o projeto, e teremos um Museu fantástico. É Museu que não vai ser só para o torcedor botafoguense, claro que ele é o principal, mas vai atrair torcedores de fora para ver uma das histórias de um dos maiores clubes do mundo. É um dia histórico para mim. Sonhei com isso já muito tempo, antes mesmo de ser candidato, espero abrir as portas daqui a um ano - vibrou.

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Ricardo Macieira, que chegou a trabalhar no Botafogo na gestão de Carlos Augusto Montenegro, é o engenheiro responsável, ao lado da Mude, pelo desenho e projeto do Museu. Além disso, a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro também está envolvida no projeto, dando apoio via lei de incentivo ao esporte.

- Esse palacete neoclássico de General Severiano respira história. Nada mais admirado do um prédio como esse, revestido de história, ter a história de um dos clubes mais importantes do país. As pessoas passam muito longe do que é ter gratidão, queria agradecer ao presidente Durcesio pelo convite carinhoso e estender também ao Carlos Augusto Montenegro, só cheguei ao Botsfogo por conta dele. Só quem viveu a conquista de 95 dentro sabe quanto foi difícil, aquilo talvez nós manteve vivo até hoje. Tenho certeza que estaremos daqui a 12 meses, inaugurando a primeira fase do Museu Botafogo. A história do Botafogo está muito relacionada à cidade do Rio de Janeiro e ao mundo, é isso que vamos trazer para esse museu. Que esse museu tenha vida longa - valorizou Macieira.

O evento contou com a participação de ídolos do passado, como Túlio Maravilha e Afonsinho, além de membros da diretoria e Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente.