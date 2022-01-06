No aeroporto, Marcos Braz revela data da apresentação de Paulo Sousa no Flamengo

Marcos Braz chegou ao Aeroporto Internacional de Lisboa ao lado de Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo, na noite desta quinta-feira para viajar rumo ao Brasil. Antes de embarcar, contudo, o VP de futebol do clube falou rapidamente com a Embaixada Fla-Portugal e revelou o dia em que o novo Mister será apresentado. - A apresentação dele vai ser na segunda-feira. Vai chegar antes, vai conhecer onde que vai trabalhar, conhecer um pouco da cidade e segunda-feira já começa a trabalhar - disse Braz, ao Instagram da Embaixada Fla-Portugal.
Vale lembrar que Manuel Cordeiro e Victor Sanchez (auxiliares técnicos), António Gomez (preparador físico), Luis Sala (preparador físico), Cosimo Cappagli (analista) e César Andrade (auxiliar na parte tecnológica) são os demais profissionais que estarão no voo de Paulo Sousa e Marcos Braz rumo ao Brasil. A exceção é o preparador de goleiros Paulo Grilo, que está nos Estados Unidos e virá ao Brasil direto de lá, também nesta sexta.
O voo que os trará ao Brasil tem decolagem de Lisboa prevista para às 20h35, de quinta, e chegada ao Rio de Janeiro às 6h30 de sexta-feira (horários de Brasília).