futebol

No aeroporto, Marcos Braz revela data da apresentação de Paulo Sousa no Flamengo

À Embaixada Fla-Portugal, o VP de futebol do Flamengo revelou que Paulo Sousa será apresentado na segunda-feira...
LanceNet

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 19:22

Marcos Braz chegou ao Aeroporto Internacional de Lisboa ao lado de Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo, na noite desta quinta-feira para viajar rumo ao Brasil. Antes de embarcar, contudo, o VP de futebol do clube falou rapidamente com a Embaixada Fla-Portugal e revelou o dia em que o novo Mister será apresentado.> Conheça os autores dos dez gols do Flamengo sobre o Forte (ES)- A apresentação dele vai ser na segunda-feira. Vai chegar antes, vai conhecer onde que vai trabalhar, conhecer um pouco da cidade e segunda-feira já começa a trabalhar - disse Braz, ao Instagram da Embaixada Fla-Portugal.
Vale lembrar que Manuel Cordeiro e Victor Sanchez (auxiliares técnicos), António Gomez (preparador físico), Luis Sala (preparador físico), Cosimo Cappagli (analista) e César Andrade (auxiliar na parte tecnológica) são os demais profissionais que estarão no voo de Paulo Sousa e Marcos Braz rumo ao Brasil. A exceção é o preparador de goleiros Paulo Grilo, que está nos Estados Unidos e virá ao Brasil direto de lá, também nesta sexta.
O voo que os trará ao Brasil tem decolagem de Lisboa prevista para às 20h35, de quinta, e chegada ao Rio de Janeiro às 6h30 de sexta-feira (horários de Brasília).
Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

