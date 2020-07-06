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futebol

Nino cita importância de protesto de Fluminense e Botafogo e projeta final

Equipes entraram em campo com faixa e lançaram manifesto na véspera da partida por conta da retomada do futebol durante a pandemia...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 23:21

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 23:21
Crédito: Reprodução
Rivais em campo, mas aliados fora dele, Fluminense e Botafogo protestaram antes da semifinal da Taça Rio neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Além dos presidentes dos clubes, os jogadores também se manifestaram publicamente contra a retomada do Campeonato Carioca em meio à pandemia do novo coronavírus e as polêmicas que cercaram as últimas semanas. Após a classificação do Tricolor, o zagueiro Nino elogiou a iniciativa com a faixa que dizia "respeitem nossa história".
- Acho bacana. Toda união em prol de um objetivo maior é válida. Fico feliz de dois clubes como Fluminense e Botafogo se unirem por algo tão importante como esse momento que estamos vivendo. Mas no momento que começa o jogo estamos focados em fazer nosso melhor. Ficamos felizes de conseguir a classificação - disse Nino.
Como avançou, o Fluminense agora disputa a final da competição contra o Flamengo, na próxima quarta-feira. Esta é a única forma de o Flu vencer também o Campeonato Carioca, já que o Rubro-Negro foi campeão da Taça Guanabara e líder da classificação geral.
- Quando acabou o jogo hoje o foco já foi todo para quarta-feira. É uma final, uma partida de extrema importância. Vamos focar, recuperar o que tem precisar e nos preparar da melhor maneira para fazer um grande jogo - projetou o zagueiro.

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