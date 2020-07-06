Nino cita importância de protesto de Fluminense e Botafogo e projeta final

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Rivais em campo, mas aliados fora dele, Fluminense e Botafogo protestaram antes da semifinal da Taça Rio neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Além dos presidentes dos clubes, os jogadores também se manifestaram publicamente contra a retomada do Campeonato Carioca em meio à pandemia do novo coronavírus e as polêmicas que cercaram as últimas semanas. Após a classificação do Tricolor, o zagueiro Nino elogiou a iniciativa com a faixa que dizia "respeitem nossa história".

- Acho bacana. Toda união em prol de um objetivo maior é válida. Fico feliz de dois clubes como Fluminense e Botafogo se unirem por algo tão importante como esse momento que estamos vivendo. Mas no momento que começa o jogo estamos focados em fazer nosso melhor. Ficamos felizes de conseguir a classificação - disse Nino.

Como avançou, o Fluminense agora disputa a final da competição contra o Flamengo, na próxima quarta-feira. Esta é a única forma de o Flu vencer também o Campeonato Carioca, já que o Rubro-Negro foi campeão da Taça Guanabara e líder da classificação geral.