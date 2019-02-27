Ninho do Urubu é interditado após visita de autoridades da Prefeitura

O CT Ninho do Urubu, onde aconteceu um incêndio no começo do mês que deixou 10 mortos e três feridos, está interditado para qualquer atividade. Na manhã desta quarta-feira, o local de treinamentos do Flamengo recebeu a visita de autoridades municipais. A informação é do "O Globo". O clube ainda não se pronunciou.

Ninho do Urubu Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Membros da secretaria municipal da Fazenda, da Ordem Pública e do Ministério Público, juntamente com a Guarda Municipal, foram ao Ninho do Urubu, em Vargem Grande, para que fosse cumprida uma ordem de 2017. No último dia 15, em uma reunião entre Flamengo e órgãos públicos, a Prefeitura do Rio havia ressaltado o pedido feito anteriormente para que o CT fosse interditado.

Após tal encontro, questionado sobre a possível interdição, Rodrigo Dunshee, vice do Flamengo, afirmou que poderia recorrer da decisão.

- Decisão administrativa cabe recurso. Se eu quiser recorrer, vou recorrer. Estou no prazo para algumas coisas. Só acho que essa questão é colateral. Temos campos de futebol que não oferecem risco a ninguém - disse, pouco antes de deixar o local.

Até o momento, uma decisão judicial proibia apenas que crianças e adolescentes permanecessem no Ninho do Urubu. Vale lembrar que, desde o incêndio, o elenco profissional não deixou de usar o CT, realizando treinos, inclusive, no dia seguinte ao incidente.

O treino desta quarta-feira, último antes da partida contra a Portuguesa, pela segunda rodada da Taça Rio, estava marcado para esta tarde e deve ser transferido para a Gávea.

No última dia 8, um incêndio atingiu a estrutura onde funcionava o alojamento das categorias de base do Flamengo e 10 jovens morreram, além de três terem ficado hospitalizados.

Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio Crédito: Fábio Motta/Agência Estado

Relembre o caso:

O incêndio no alojamento nas divisões de base aconteceu no dia 8 de fevereiro e vitimou 10 atletas do Flamengo, de 14 a 16 anos. Três jogadores precisaram ser internados - Cauan Emanuel e Francisco Dyogo já receberam alta médica -, sendo que o capixaba Jhonata Ventura segue aos cuidados do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II. O quadro do jovem é estável. Além deles, treze jovens escaparam do incêndio sem qualquer tipo de ferimento.

Jhonata Ventura, de 15 anos, tem queimaduras em 30% do corpo Crédito: Reprodução/Instagram

No dia 13, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a suspensão de todas as atividades das categorias de base no CT George Helal, o Ninho do Urubu, proibindo a entrada, permanência ou participação de qualquer criança ou adolescente no local até julgamento do mérito. A decisão é do juiz Pedro Henrique Alves, da 1ª Vara da Infância da Juventude e do Idoso.

Em caso de descumprimento, está prevista multa única no valor de R$ 10 milhões em relação ao Clube de Regatas do Flamengo e multa única e concomitante no valor de R$ 1 milhão ao presidente Rodolfo Landim. A decisão do TJ-RJ foi liminar parcial em ação civil publica do MPRJ que corre desde 1 de abril de 2015. Cabe recurso ao Flamengo em segunda instância.

A decisão está sendo respeitada. Após o incêndio, as atividades da base foram e a expectativa para que os jogadores se reapresentem na quinta-feira, dia 21. Contudo, sem a estrutura do Ninho do Urubu, a operação com atletas de fora do Rio de Janeiro deve permanecer suspensa. O clube entende que não há condições de receber centenas de atletas da base em outro local que não o CT.

O Flamengo se pronunciou em três momentos desde o trágico episódio. No dia do incêndio, o presidente Rodolfo Landim fez um emocionado - e curto - pronunciamento à imprensa na entrada do CT. O mandatário classificou o caso como "a maior tragédia nos 123 anos do Clube de Regatas do Flamengo".

No dia seguinte, na Sede da Gávea, quem falou foi o CEO Reinaldo Belotti, que coordenou o comitê de gestão de crise desde o início. O executivo reforçou a prioridade do clube no suporte amplo e irrestrito às vítimas e familiares e, com base em documentos, garantiu que o incêndio nada teve a ver com as condições da estrutura do alojamento das divisões da base no CT George Helal.

Nestes dois primeiros momentos, o clube não abriu espaço para perguntas. No dia 15, Rodrigo Dunshee, vice-presidente e vice-jurídico do Rubro-Negro, falou rapidamente após a reunião com os órgãos públicos e ressaltou que a atual gestão assumiu o poder apenas no começo de 2019. Após o pronunciamento, porém, Dunshee se irritou com as perguntas e retirou-se, dando fim à coletiva.

Rodolfo Landim, presidente do Flamngo Crédito: Divulgação / Flamengo

No dia 21, Flamengo e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Defensória Pública e Ministério Público do Trabalho não entraram em acordo quanto ao valor das indenizações a serem pagas às famílias das vítimas fatais. Segundo o MP, a oferta do clube ficou de R$ 300 mil a R$ 400 mil mais um salário mínimo por 10 anos à cada família, enquanto os órgãos públicos desejam o pagamento de R$ 2 milhões para um salário de R$ 10 mil até a data em que os atletas mortos completariam 45 anos.

Neste mesmo dia, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Defensoria protocolaram o pedido de urgência para que o Juizado Adjunto do Torcedor e dos Grandes Eventos determine o bloqueio de R$ 57,5 milhões das contas do clube da Gávea e a imediata interdição do Centro de Treinamento George Helal. Ainda não houve decisão judicial quanto o caso, e os atletas profissionais do Flamengo continuam treinando no Ninho. A direção entende que não há risco em realizar atividades diurnas nos campos e reforça que não está havendo utilização noturna de nenhuma estrutura do local.