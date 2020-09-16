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futebol

Neymar será julgado por Comissão Disciplinar nesta quarta-feira

Além do brasileiro, os outros quatro expulsos do duelo entre PSG e Olympique de Marseille serão julgados. Di María também será avaliado após cuspir em zagueiro Álvaro González...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 10:17

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 10:17
Crédito: Franck Fife/AFP
Neymar e outros cinco jogadores de Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille serão julgados por uma Comissão de Disciplina da Liga de Futebol Profissional da França nesta quarta-feira. As acusações do brasileiro contra o zagueiro Álvaro González de racismo não serão debatidas neste encontro, uma vez que as imagens do caso ainda estão sendo investigadas.Além dos cinco expulsos na partida do último domingo, a Comissão também irá julgar Di María por ter cuspido em direção ao defensor espanhol em meio a pandemia da Covid-19. Neymar pode pegar de quatro a sete jogos de suspensão por conta da agressão desferida ao adversário mesmo sem ter causado nenhuma lesão.
Com isso, o Paris Saint-Germain pode sofrer com muitos desfalques para os próximos jogos, além do duelo contra o Metz nesta quarta-feira. O time se encontra com diversos casos positivos do novo coronavírus e teve um início ruim no Campeonato Francês com duas derrotas em dois jogos após ter perdido a final da Liga dos Campeões.

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