Relação incerta

Neymar se reapresenta ao PSG para definir seu futuro no clube

A reapresentação deveria ter ocorrido na última segunda-feira (8)

Publicado em 15 de julho de 2019 às 14:00 - Atualizado há 6 anos

Neymar se reapresenta ao PSG para definir seu futuro no clube Crédito: Reprodução/Twitter

Neymar chegou a Paris na manhã desta segunda (15) e já se reapresentou ao Paris Saint-Germain, mas o futuro da relação entre jogador e clube é bastante incerto. Nos últimos dias, inclusive, a possibilidade de um divórcio entre as partes cresceu.

Neymar chegou ao Camp des Loges, centro de treinamento do PSG, por volta das 9h20 local (4h20 de Brasília). Segundo a emissora "RMC Sports", o atacante deixou o local por volta das 12h local (7h de Brasília).

A reapresentação, no entanto, deveria ter ocorrido na última segunda-feira (8), o que não aconteceu. Jogador e clube então tornaram públicas as diferenças e uma reunião está prevista.

"O Paris Saint-Germain tomou conhecimento de que o jogador Neymar Jr. não apareceu na hora e no local combinados, sem ter sido previamente autorizado pelo clube. O Paris Saint-Germain reprova esta situação e tomará as medidas apropriadas resultantes dela", disse o clube em comunicado.

"Tínhamos agendas comerciais e institucionais, há cinco anos o Instituto [Neymar Jr.] faz essas ações e sempre precisamos dessas ações todos os anos (...). Não entendo o porquê da arbitrariedade. Ficamos chateados, mas o PSG estava ciente dessa situação", respondeu Neymar pai, em entrevista ao FOX Sports.

Mas Neymar já avisou ao PSG que quer ir embora. Leonardo, diretor do clube francês, reconheceu que o Barcelona fez "contatos superficiais" pelo jogador. No Brasil, o jogador apareceu em um jogo de futevôlei e participou de um evento esportivo no litoral de São Paulo --mas não tocou no assunto.

Internamente, porém, a negociação deve se aproximar de um desfecho. De volta a Paris, Neymar se reunirá com Leonardo para tratar de seu futuro no PSG. Disposto a não participar da pré-temporada do clube francês, o camisa 10 vai reiterar sua intenção de ir embora. Resta agora saber quais os rumos aos quais as duas partes conduzirão a negociação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta