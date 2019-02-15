Neymar poderá disputar quartas da Liga dos Campeões

O fisioterapeuta Rafael Martini, que está acompanhando Neymar na recuperação de lesão no quinto metatarso do pé direito, acredita que o jogador poderá voltar a jogar pelo PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões. O atacante está afastado dos gramados desde o dia 23 de janeiro.

"Se tudo der certo nas oitavas (de final da Liga dos Campeões), a gente pensa já em jogar as quartas", afirmou o fisioterapeuta em entrevista ao canal do YouTube "Fui Clear?". A previsão é de retorno entre oito e dez semanas.

"Essa aqui é só mais uma batalha que a gente está passando. Isso faz parte da vida de qualquer guerreiro, de qualquer lutador. Esse é mais um obstáculo que a gente vai passar por cima e eu vou estar muito mais forte", disse Neymar.

O brasileiro também comentou o tratamento que tem feito em Barcelona. Chamado PRP, sigla de Plasma Rico em Plaquetas, o método utiliza o plasma enriquecido em plaquetas e o injeta diretamente na lesão.

"Tira o sangue, centrifuga, tira a parte boa e coloca", disse o jogador sobre a ajuda no processo de consolidação óssea.

A fratura no pé já tirou Neymar das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na última terça-feira, o PSG venceu o jogo de ida contra o Manchester United por 2 a 0. A partida de volta acontecerá no dia 6 de março, no Parc des Princes.