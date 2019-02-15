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Neymar poderá disputar quartas da Liga dos Campeões

O jogador está afastado dos gramados desde o dia 23 de janeiro por conta de uma lesão no metatarso do pé direito.

Publicado em 

14 fev 2019 às 22:16

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 22:16

O fisioterapeuta Rafael Martini, que está acompanhando Neymar na recuperação de lesão no quinto metatarso do pé direito, acredita que o jogador poderá voltar a jogar pelo PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões. O atacante está afastado dos gramados desde o dia 23 de janeiro.
"Se tudo der certo nas oitavas (de final da Liga dos Campeões), a gente pensa já em jogar as quartas", afirmou o fisioterapeuta em entrevista ao canal do YouTube "Fui Clear?". A previsão é de retorno entre oito e dez semanas.
"Essa aqui é só mais uma batalha que a gente está passando. Isso faz parte da vida de qualquer guerreiro, de qualquer lutador. Esse é mais um obstáculo que a gente vai passar por cima e eu vou estar muito mais forte", disse Neymar. 
O brasileiro também comentou o tratamento que tem feito em Barcelona. Chamado PRP, sigla de Plasma Rico em Plaquetas, o método utiliza o plasma enriquecido em plaquetas e o injeta diretamente na lesão.
"Tira o sangue, centrifuga, tira a parte boa e coloca", disse o jogador sobre a ajuda no processo de consolidação óssea.
A fratura no pé já tirou Neymar das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na última terça-feira, o PSG venceu o jogo de ida contra o Manchester United por 2 a 0. A partida de volta acontecerá no dia 6 de março, no Parc des Princes.
 

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