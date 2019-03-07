Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
VAR

Neymar pode ser suspenso após revolta contra arbitragem no Instagram

De acordo com o jornal espanhol Sport, a revolta do craque brasileiro pode ser enquadrada no artigo 11 do Código Disciplinar da Uefa

Publicado em 

07 mar 2019 às 13:09

Publicado em 07 de Março de 2019 às 13:09

Neymar corre risco de ser punido por protestar no Instagram contra a arbitragem da partida, que utilizou o VAR Crédito: Reprodução
Além da derrota por 3 a 1 nesta quarta-feira (6) e a eliminação da Liga dos Campeões diante do Manchester United, o Paris Saint-Germain pode encarar outros problemas. Neymar corre risco de ser punido por protestar no Instagram contra a arbitragem da partida, que utilizou o VAR (árbitro de vídeo) para marcar um pênalti para o clube inglês no fim do jogo.
De acordo com o jornal espanhol Sport, a revolta do craque brasileiro pode ser enquadrada no artigo 11 do Código Disciplinar da Uefa, que fala sobre "insultos e qualquer outra atitude que viole as normas básicas de conduta". Uma decisão pode ser tomada na próxima reunião da Comissão de Ética e Disciplina da entidade, que acontece no dia 28 de março. A punição pode ir de uma a três partidas.
O próprio PSG já sofreu com atletas que criticaram a arbitragem nas redes sociais. Em 2015, Serge Aurier se revoltou após a expulsão de Zlatan Ibrahimovic diante do Chelsea, também pela Liga dos Campeões, e reclamou no Twitter. A punição foi de três jogos.
Neymar assistiu à maior parte do jogo do PSG nas tribunas Crédito: Reprodução/Instagram
Neymar se revoltou com o pênalti marcado para o Manchester United nos acréscimos da partida.
"Isso é uma vergonha. Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando o lance em câmera lenta", reclamou o camisa 10, que acompanhou a partida do estádio Parque dos Príncipes.
"Como o cara vai colocar a mão na bola de costas? Ah, vá para a p... que o pariu", acrescentou Neymar no mesmo stories.
O lance em questão teve como protagonista o zagueiro Presnel Kimpembe. A bola tocou no braço do defensor, que estava de costas para o lance no momento do choque, conforme reforçado pelo jogador brasileiro.
A vitória por 3 a 1 classificou o Manchester United. Na ida, em Old Trafford, o PSG havia vencido por 2 a 0 e encaminhado a vaga. Neymar esteve fora dos dois jogos em virtude de uma lesão no quinto metatarso do pé direito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados