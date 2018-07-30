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Neymar já recorreu ao mesmo expediente em 2011

Jogador utilizou propaganda de empresa de telefonia para responder a críticos na época que atuava do Santos

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 16:29
Neymar e o pai, em comercial de 2011 para uma marca de telefone celular Crédito: Reprodução
Não é a primeira vez que Neymar utiliza uma propaganda, de um patrocinador pessoal, para responder a questionamentos. Em 2011, Neymar era de fato um menino, tinha 19 anos, porém visto como um jogador que fazia o que queria no Santos. Após um ato de insubordinação ter gerado a demissão do técnico Dorival Júnior ele apareceu no comercial de uma empresa de telefonia (veja o vídeo). 
No texto, ele fala, enquanto caminha por uma praia falando diretamente para a câmera: "Você me xingou quando eu errei, gritou quando eu não escutei. Você me deu carinho, me deu amor e a noção de felicidade, e só ela é o que importa. Não é fama, não é dinheiro, não é carreira, não é poder. Você sabe quem eu sou. Só um menino feliz brincando com a sua bola. Quero continuar assim para ser que nem você, pai".
A nova polêmica é o comercial de uma marca de barbeador, em que o jogador se pronuncia sobre as críticas em relação a sua participação na Copa do Mundo da Russia. Foi veiculada neste domingo, pela primeira vez, no intervalo do programa Fantástico, da Rede Globo.

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