Neymar já recorreu ao mesmo expediente em 2011

No texto, ele fala, enquanto caminha por uma praia falando diretamente para a câmera: "Você me xingou quando eu errei, gritou quando eu não escutei. Você me deu carinho, me deu amor e a noção de felicidade, e só ela é o que importa. Não é fama, não é dinheiro, não é carreira, não é poder. Você sabe quem eu sou. Só um menino feliz brincando com a sua bola. Quero continuar assim para ser que nem você, pai".