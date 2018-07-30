Neymar já recorreu ao mesmo expediente em 2011

Não é a primeira vez que Neymar utiliza uma propaganda, de um patrocinador pessoal, para responder a questionamentos. Em 2011, Neymar era de fato um menino, tinha 19 anos, porém visto como um jogador que fazia o que queria no Santos. Após um ato de insubordinação ter gerado a demissão do técnico Dorival Júnior ele apareceu no comercial de uma empresa de telefonia (veja o vídeo).
No texto, ele fala, enquanto caminha por uma praia falando diretamente para a câmera: "Você me xingou quando eu errei, gritou quando eu não escutei. Você me deu carinho, me deu amor e a noção de felicidade, e só ela é o que importa. Não é fama, não é dinheiro, não é carreira, não é poder. Você sabe quem eu sou. Só um menino feliz brincando com a sua bola. Quero continuar assim para ser que nem você, pai".
A nova polêmica é o comercial de uma marca de barbeador, em que o jogador se pronuncia sobre as críticas em relação a sua participação na Copa do Mundo da Russia. Foi veiculada neste domingo, pela primeira vez, no intervalo do programa Fantástico, da Rede Globo.