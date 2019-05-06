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Negociação

Neymar já está apalavrado com Real Madrid, segundo jornal espanhol

De acordo com o El Confidencial, o brasileiro já acertou os pontos com os merengues, faltando apenas a negociação entre os clubes

Publicado em 

06 mai 2019 às 14:18

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 14:18

A relação entre Neymar e Paris Saint-Germain parece cada vez mais desgastada e uma saída do jogador na próxima janela de transferência pode estar próxima. De acordo com o portal 'El Confidencial', o Real Madrid já teria um acordo verbal com o atacante, faltando apenas a negociação entre os clubes pelo jogador brasileiro.
Neymar estaria na mira do Real Madrid Crédito: PSG/Facebook
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Conforme informado pelo veículo espanhol, os representantes do brasileiro já acertaram os valores salariais com o Real Madrid. Neymar parece frustrado com a falta de títulos importantes no clube parisiense e se envolveu em algumas polêmicas na temporada, como xingamentos a arbitragem na Champions e agressão a um torcedor.
No entanto, apesar do desejo mútuo entre Real e o brasileiro, a negociação com o PSG pode brecar a transferência. Na França não existem cláusulas de rescisão, o que faz com que o clube francês possa pedir o valor que quiser pelo atacante. Ainda segundo o portal, Florentino Pérez teria pedido a Neymar para fazer uma pressão interna para facilitar sua saída do PSG.
 
 

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