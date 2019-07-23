Vai ficar?

Neymar é confirmado na delegação do PSG para pré-temporada na China

Clube francês informou que o brasileiro apresenta uma "melhora muito boa" da fratura no quinto metatarso

Publicado em 23 de julho de 2019 às 20:02 - Atualizado há 6 anos

Neymar, atacante do PSG Crédito: PSG/Divulgação

Cotado para deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências, o atacante Neymar foi incluído na lista dos jogadores que vão fazer a pré-temporada na China.

Neymar é um dos 33 jogadores convocados pelo técnico Thomas Tuchel para a série de partidas. A sequência começará neste sábado (28), contra a Inter de Milão, às 8h30 (de Brasília), em Macau. Depois, o adversário será o Sydney FC, na terça-feira da semana seguinte (31), em Suzhou.

Ao anunciar a lista dos convocados, o PSG informou que o atacante brasileiro será totalmente reintegrado ao elenco durante este período de jogos e treinamentos na China, após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito, sofrida antes do início da Copa América.

De acordo com o clube, exames e avaliações feitas em Paris, na reapresentação do atleta, mostraram que a contusão anterior - a fratura no quinto metatarso do pé direito - "apresenta evolução normal" e "uma melhora muito boa".

Neymar se apresentou ao clube francês no dia 15, com atraso de uma semana, de acordo com o PSG, que não escondeu sua insatisfação com o jogador. Segundo o atacante, a reapresentação havia sido combinada com a diretoria do clube.





