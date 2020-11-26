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Neymar, Di Maria e restante do elenco do PSG prestam homenagem a Maradona: 'Até sempre, Diego'

Em treinamento do clube francês, jogadores seguram bandeira e camisa da Argentina...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 14:13

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 14:13

Crédito: Divulgação/PSG
Nesta quinta-feira, dia seguinte à morte de Maradona, o elenco e a comissão técnica do PSG prestaram uma homenagem ao ídolo argentino. Antes do treinamento, o grupo posou enfileirado para foto, com os argentinos Di María e Icardi segurando a bandeira da Argentina, enquanto Paredes erguia a camisa da seleção.O clube francês postou a imagem nas redes sociais com a mensagem: "Até sempre, Diego!". O ídolo argentino morreu no início da tarde desta quarta-feira, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Após vencer o RB Leipzig pela Liga dos Campeões na terça-feira, o PSG volta as atenções para a disputa do Campeonato Francês, do qual é o atual líder, com 24 pontos. No sábado, às 17h (de Brasília) o clube volta a campo para enfrentar o Bordeaux, no Parc des Princes.
+ Confira a tabela do Campeonato Francês

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