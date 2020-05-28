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futebol

Neymar consegue liminar para suspender cobrança de R$ 88 milhões

O alto valor é de uma multa aplicada pela Receita Federal por conta
de impostos devidos pelo jogador no Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 14:50

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 14:50

Crédito: TOBIAS SCHWARZ / AFP
Neymar obteve uma liminar na Justiça Federal para suspender a cobrança de R$ 88.887.265,00 por parte da União. O valor é referente a uma multa aplicada pela Receita Federal por conta de impostos devidos pelo jogador no Brasil.
A União já tenta cassar a decisão, mas não há prazo para resultado do processo. A reportagem do 'Estadão' procurou a assessoria do jogador, que disse que não irá se manifestar.
Na mesma decisão, o juiz determinou que a União não inclua o nome de Neymar no Cadastro Informativo de Créditos Não-quitados (Cadin), um banco de dados com nome de pessoas devedoras de órgãos federais.
A briga na justiça é por causa de impostos relacionados à transferência de Neymar do Santos para o Barcelona, em 2013. De acordo com a Receita Federal, houve irregularidades na transação.
Por causa disso, o Fisco aplicou multa de R$ 188 milhões ao jogador em 2015. Na época, a Receita avaliava que teriam sido sonegados até R$ 60 milhões. Depois de obter algumas vitórias, o atacante ainda deve, na visão da Receita Federal, R$ 69 milhões, que atualizados com juros chegam a R$ 88 milhões.
A defesa do jogador alega que esses impostos já foram pagos na Espanha. Desta forma, o valor deveria ser abatido no Fisco. E MAIS:Jornal afirma que Sporting acerta renovação com promessa da baseLokomotiv Moscou tem quatro jogadores infectados por COVID-19Chelsea pode ir atrás de Burki para substituir Kepa Arrizabalaga no golCapitão do Watford, Troy Deeney revela críticas por se recusar a voltar aos treinos E MAIS:

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