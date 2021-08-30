Nevou! São Paulo anuncia chegada do volante uruguaio Gabriel Neves

Crédito: Reproduçâo/Nacional

Nevou em São Paulo! Mas não é bem isso que você está pensando. Trata-se da contratação do volante Gabriel Neves, ex-Nacional-URU, que assinou contrato com o São Paulo nesta segunda-feira (30). O jogador chega por empréstimo até o final de 2022. O Tricolor também terá a preferência na compra do jogador.Agora, Crespo ganha mais uma opção para formar o meio-campo do clube. O uruguaio deve jogar na posição de segundo volante, hoje preenchida por Liziero e Rodrigo Nestor.

Essa foi a segunda investida são paulina pelo jogador de 24 anos. Em julho houve a primeira tentativa, mas não houve acordo em relação a valores. As tratativas foram retomadas nos últimos dias, aproveitando o fechamento da janela de transferências, que fecha nesta segunda-feira (30).

ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão