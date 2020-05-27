Nenê Bonilha se declara ao Fortaleza: 'É a torcida mais bonita que eu já vi'

Crédito: Fortaleza/Divulgação

Paulista de São João da Boa Vista (SP), Nenê Bonilha ou simplesmente Luís Otávio deu seus primeiros passos no futebol no Corinthians, chegou a jogar no profissional por quatro partidas e passou por diversos clubes antes de chegar ao Fortaleza.E MAIS:Zagueiro do ABC, Vinícius fala sobre o COVID-19 e pede cuidado aos torcedoresElenco do Macaé passa por teste rápido da COVID-19Sette Câmara se diz surpreso com o nome de Vargas, interesse de Sampaoli, como nome para o GaloZé Vitor renova com o Cianorte: 'Seguirei me esforçando para ajudar'Henrique revela motivação para jogar a Série B pelo Sampaio CorrêaEm seu currículo, o meia ainda acumula passagens por Veracruz do México, Vitória Setúbal e Nacional de Portugal, entre outros, mas foi a torcida do Leão que conquistou o jogador. Nenê comentou sobre seu encanto e também da experiência na Europa.

- Sem dúvidas eu tenho uma relação muito grande com o clube e com a torcida. Desde a minha primeira passagem aqui, eles me receberam muito bem e com um carinho enorme por mim, eu falo que essa torcida é mais bonita que já vi. Sobre minha passagem em Portugal, foi uma experiência foi muito boa, fiquei quase quatro anos lá. Aprendi muito taticamente e a ser mais intenso. A Europa te exige isso - ponderou.

Nenê participou do título do Brasileiro da Série B em 2018 pelo Fortaleza e também estava no elenco que classificou a equipe para a Sul-Americana deste ano. Diante de diversas partidas especiais no clube, o meia escolheu uma especial. O jogo não foi com resultado esperado, na ocasião, o Fortaleza perdeu para o Flamengo por 2 a 1, mas teve um significado para o jogador que voltava para o clube onde se sente em casa.