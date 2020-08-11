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Negociação avança e Carlos não viaja com o Corinthians para Minas Gerais

Lateral está próximo de assinar com o Monza, da Itália, e foi cortado da viagem para Belo Horizonte, onde o Timão mede forças com o Galo na estreia do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 18:39

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 18:39

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O lateral-esquerdo Carlos Augusto não viajou com a delegação do Corinthians para Minas Gerais. A negociação com o Monza, da Itália, esquentou e o jogador aguarda os detalhes finais para oficializar sua saída do clube do Parque São Jorge. Com a baixa, o técnico Tiago Nunes deve optar por Sidcley para a partida diante do Atlético-MG.
Formado nas categorias de base do Corinthians e com passagens pelas divisões inferiores da Seleção Brasileira, Carlos está na equipe profissional desde a temporada 2018. Foi apenas com Tiago Nunes, no entanto, que o lateral passou a se firmar na posição - tendo sido peça importante na reta final do Campeonato Paulista deste ano. A informação foi publicada pelo Esporte Interativo e confirmada pelo L!.
O Monza, da Itália, está disposto a desembolsar 4 milhões de euros por 50% ou 60% dos direitos do jogador - os representantes de ambos os clubes ainda discutem os termos do contrato. A negociação deve ser facilitada já que o Corinthians precisa realizar algumas vendas para manter seu equilíbrio financeiro e o fato do atleta ter cidadania italiana facilitou as conversas.
Confirmando a negociação nos próximos dias, o elenco do Corinthians deve ficar com Lucas Piton e Sidcley na lateral-esquerda. Uma provável escalação do Alvinegro para a estreia no Campeonato Brasileiro tem Cássio; Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel e Ederson (Victor Cantillo; Ramiro, Luan (Ángelo Araos) e Mateus Vital; Jô.

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