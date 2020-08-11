Negociação avança e Carlos não viaja com o Corinthians para Minas Gerais

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O lateral-esquerdo Carlos Augusto não viajou com a delegação do Corinthians para Minas Gerais. A negociação com o Monza, da Itália, esquentou e o jogador aguarda os detalhes finais para oficializar sua saída do clube do Parque São Jorge. Com a baixa, o técnico Tiago Nunes deve optar por Sidcley para a partida diante do Atlético-MG.

Formado nas categorias de base do Corinthians e com passagens pelas divisões inferiores da Seleção Brasileira, Carlos está na equipe profissional desde a temporada 2018. Foi apenas com Tiago Nunes, no entanto, que o lateral passou a se firmar na posição - tendo sido peça importante na reta final do Campeonato Paulista deste ano. A informação foi publicada pelo Esporte Interativo e confirmada pelo L!.

O Monza, da Itália, está disposto a desembolsar 4 milhões de euros por 50% ou 60% dos direitos do jogador - os representantes de ambos os clubes ainda discutem os termos do contrato. A negociação deve ser facilitada já que o Corinthians precisa realizar algumas vendas para manter seu equilíbrio financeiro e o fato do atleta ter cidadania italiana facilitou as conversas.