Náutico, com atacante adversário empolgado, joga na Série B contra o Operário-PR

Pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro às 21h30 na cidade de Recife, o Náutico jogará frente ao Operário-PR em partida onde o time paranaense tem um nome bastante empolgado pelos números de 2020: o atacante Douglas Coutinho.
O atacante marcou o primeiro gol do Fantasma na folgada vitória contra o Figueirense por 3 a 1 e comentou sua satisfação com, novamente, balançar as redes na temporada:
- Conseguir marcar logo na primeira partida é uma das melhores coisas que pode acontecer para um atacante. É uma sensação incrível ajudar a equipe , ainda mais saindo com a vitória. Isso dá mais força ainda para continuar dando o meu melhor para marcar mais gols quando tiver a oportunidade.
Do lado do Timbu, o momento é de pensar nos três pontos como elemento que pode "aliviar" um pouco a situação do constantemente criticado técnico Gilmar Dal Pozzo. Depois de cair na semifinal do Pernambucano frente ao Santa Cruz, o time dos Aflitos foi derrotado facilmente na estreia por 3 a 1 visitando o Avaí.
O desempenho especialmente contra os catarinense foi bastante lamentado pelo treinador Alvirrubro. Contudo, fazendo a ressalva de que o momento é de pensar imediatamente na reabilitação até mesmo pela característica mais "apertada" do calendário nos próximos meses:
- Não adianta lamentar agora. Eles foram melhores, aproveitaram o momento que estavam bem na partida e produziram mais. Nós tivemos um bom segundo tempo, mas não foi o suficiente. Alguns jogadores tiveram um comportamento individual que deixaram a desejar, mas o Avaí no todo foi melhor. Futebol é assim mesmo. Agora o nosso compromisso é terça-feira (11) e eu estou focado. Precisamos entrar mais concentrados e propor o jogo. Essa rotina de jogos muito próximos uns dos outros será durante toda a competição. Se temos um resultado negativo, precisamos focar na próxima partida e buscar o positivo. O próximo jogo será duro, mas nós estaremos preparados.