Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Náutico bate Santa Cruz e continua 100% no Pernambucano

Nos Aflitos, o Timbu jogou melhor durante a etapa inicial e conseguiu a sétima vitória na competição...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 18:06

Crédito: Léo Lemos/CNC
Deu Náutico no clássico diante do Santa Cruz. Nos Aflitos, o Timbu não tomou conhecimento do rival e venceu por 2 a 1, fator que deixa a equipe com 100% de aproveitamento no torneio e líder com 21 pontos. O Tricolor é o 5º, com 8 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Náutico encara o Afogados, nos Aflitos. O Santa Cruz recebe o Salgueiro.
Timbu fulminante
O duelo nem havia começado direito quando o Náutico abriu o marcador. Kieza recebeu de Rafinha e cruzou na medida para Rhaldney estufar a rede, 1 a 0. Pouco depois, Vinicius foi o algoz do Tricolor. O atacante recebeu de Jean Carlos e bateu firme, 2 a 0. O placar poderia até ter ficado pior para o Santa, mas o goleiro Jordan defendeu a cabeçada de Ronaldo Alves.
Santa Cruz reage
O Tricolor voltou ao jogo apenas na etapa final. Chiquinho encontrou Léo Gaúcho, que saiu na cara do goleiro e bateu firme para descontar, 2 a 1.
Controle do jogo
Apesar do gol sofrido, o Náutico continuou melhor. Sem sofrer nenhum susto na defesa, o Timbu ficou com a bola no ataque e criou boas chances através de Vinicius e Kieza, mas não aumentou a vantagem.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados