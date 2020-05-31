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futebol

Napoli faz proposta pelo zagueiro Jan Vertonghen, do Tottenham

Jogador termina contrato no final da temporada e não deve permanecer no clube de Londres. Defensor está há oito temporadas no Tottenham...
LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2020 às 13:54

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 13:54

Crédito: Divulgação
De olho na próxima temporada, o Napoli começa a mapear o mercado de transferências. E uma das posições analisadas pelo clube italiano é a de zagueiro. Segundo o jornal "Tuttosport", os napolitanos desejam o belga Jan Vertonghen, do Tottenham.
O defensor do clube londrino encerra seu contrato com os Spurs ao final da temporada e poderá sair de graça. Pensando nisso, o Napoli ofereceu um contrato de dois anos para o jogador, com a possibilidade de renovar por mais uma temporada, segundo o portal.
O belga pode ser uma reposição a Kalidou Koulibaly, que atrai o interesse de grandes clubes no mercado, como é o caso do Manchester United.
Vertonghen, de 33 anos, chegou ao Tottenham em 2012, depois de se destacar no Ajax. O zagueiro também atua como lateral-esquerdo.E MAIS:Mourinho fecha as portas do Tottenham para CoutinhoPresidente do Rennes não deseja saída de Camavinga ao Real Madrid'Nem futebol e nem a vida voltarão a ser iguais', diz Messi sobre o futuro após a pandemia de coronavírusKai Havertz é disputado por quatro gigantes do futebol europeu E MAIS:

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