Napoli faz proposta pelo zagueiro Jan Vertonghen, do Tottenham

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De olho na próxima temporada, o Napoli começa a mapear o mercado de transferências. E uma das posições analisadas pelo clube italiano é a de zagueiro. Segundo o jornal "Tuttosport", os napolitanos desejam o belga Jan Vertonghen, do Tottenham.

O defensor do clube londrino encerra seu contrato com os Spurs ao final da temporada e poderá sair de graça. Pensando nisso, o Napoli ofereceu um contrato de dois anos para o jogador, com a possibilidade de renovar por mais uma temporada, segundo o portal.

O belga pode ser uma reposição a Kalidou Koulibaly, que atrai o interesse de grandes clubes no mercado, como é o caso do Manchester United.