Napoli busca a contratação de Osimhen, do Lille

O Napoli busca a contratação do atacante nigeriano Victor Osimhen, do Lille. O jogador de 21 anos também interessa ao Barcelona. O jornal 'Il Mattino' revela que reuniões já foram feitas, mas ainda não foi selado um acordo.
O cunhado do atacante revelou que, como Osimhen perdeu seu pai no início da pandemia e foi para a Nigéria, ainda não houve tempo para conversar sobre seu futuro.
O Barcelona também demonstrou desejo pelo nigeriano, mas os dirigentes do clube catalão consideram que ele ainda é muito jovem para assumir a titularidade no primeiro elenco.
Osimhen marcou 18 gols e deu seis assistências em 38 jogos. Ele tem contrato com o Lille até 2024.E MAIS:Querendo escapar da zona de rebaixamento, Werder Bremen recebe o WolfsburgSem o atacante Haaland, Dortmund derrota o Hertha BerlinPedro, do Chelsea, se oferece ao Valencia, diz jornalÍdolo no Japão, Gabriel Xavier relembra golaço pelo Cruzeiro diante do Atlético-MG no Horto E MAIS: