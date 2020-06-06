Napoli busca a contratação de Osimhen, do Lille

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O Napoli busca a contratação do atacante nigeriano Victor Osimhen, do Lille. O jogador de 21 anos também interessa ao Barcelona. O jornal 'Il Mattino' revela que reuniões já foram feitas, mas ainda não foi selado um acordo.

O cunhado do atacante revelou que, como Osimhen perdeu seu pai no início da pandemia e foi para a Nigéria, ainda não houve tempo para conversar sobre seu futuro.

O Barcelona também demonstrou desejo pelo nigeriano, mas os dirigentes do clube catalão consideram que ele ainda é muito jovem para assumir a titularidade no primeiro elenco.