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futebol

Napoli busca a contratação de Osimhen, do Lille

Atacante nigeriano também é desejado pelo Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 19:31

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 19:31

Crédito: AFP
O Napoli busca a contratação do atacante nigeriano Victor Osimhen, do Lille. O jogador de 21 anos também interessa ao Barcelona. O jornal 'Il Mattino' revela que reuniões já foram feitas, mas ainda não foi selado um acordo.
O cunhado do atacante revelou que, como Osimhen perdeu seu pai no início da pandemia e foi para a Nigéria, ainda não houve tempo para conversar sobre seu futuro.
O Barcelona também demonstrou desejo pelo nigeriano, mas os dirigentes do clube catalão consideram que ele ainda é muito jovem para assumir a titularidade no primeiro elenco.
Osimhen marcou 18 gols e deu seis assistências em 38 jogos. Ele tem contrato com o Lille até 2024.E MAIS:Querendo escapar da zona de rebaixamento, Werder Bremen recebe o WolfsburgSem o atacante Haaland, Dortmund derrota o Hertha BerlinPedro, do Chelsea, se oferece ao Valencia, diz jornalÍdolo no Japão, Gabriel Xavier relembra golaço pelo Cruzeiro diante do Atlético-MG no Horto E MAIS:

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