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futebol

'Não me arrependo de escolher a Juventus', diz o zagueiro De Ligt

Zagueiro da Velha Senhora atualmente é titular com o técnico Andrea Pirlo. Defensor começou a temporada lesionado após uma cirurgia no ombro...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 17:06

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 17:06
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Em sua segunda temporada vestindo a camisa da Juventus, o zagueiro Matthijs de Ligt afirmou que não se arrepende de assinar com o clube italiano. Após alternar bons e maus momentos no primeiro ano, o defensor precisou passar por uma cirurgia, que o tirou dos gramados no início da época.
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Sempre achei que este era o melhor lugar para mim e nunca me arrependi de ter escolhido a Juventus - disse o zagueiro em entrevista ao portal "The Athletic".
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
Contratado por 85,5 milhões de euros (cerca de R$ 360,8 milhões na cotação da época), o holandês também falou sobre a concorrência com Bonucci e Chiellini no sistema defensivo.
- Tenho muita sorte de jogar com os mesmos jogadores que veria na televisão se fosse um jovem zagueiro que precisa aprender - concluiu o jovem de 21 anos.

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