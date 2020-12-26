'Não me arrependo de escolher a Juventus', diz o zagueiro De Ligt

Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus

Em sua segunda temporada vestindo a camisa da Juventus, o zagueiro Matthijs de Ligt afirmou que não se arrepende de assinar com o clube italiano. Após alternar bons e maus momentos no primeiro ano, o defensor precisou passar por uma cirurgia, que o tirou dos gramados no início da época.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Sempre achei que este era o melhor lugar para mim e nunca me arrependi de ter escolhido a Juventus - disse o zagueiro em entrevista ao portal "The Athletic".

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Contratado por 85,5 milhões de euros (cerca de R$ 360,8 milhões na cotação da época), o holandês também falou sobre a concorrência com Bonucci e Chiellini no sistema defensivo.