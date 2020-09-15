'Não existe racismo no futebol', diz presidente da federação francesa ao comentar acusação de Neymar

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O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, foi polêmico ao comentar a acusação de racismo de Neymar contra o zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha. Em entrevista à rádio "RMC", o mandatário afirmou que a injúria racial não é um problema no esporte.

- Em um jogo, pode haver problemas. Mas temos menos de 1% de dificuldade hoje. Quando um negro marca um gol, todo o estádio aplaude. O fenômeno do racismo no esporte, e no futebol em particular, não existe ou quase não existe - disse Noël Le Graët.

Perguntado especialmente sobre a denúncia do camisa 10 brasileiro, o dirigente se esquivou da pergunta e comentou somente sobre a confusão generalizada na derrota do Paris Saint-Germain para o Olympique de Marselha.