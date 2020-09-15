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'Não existe racismo no futebol', diz presidente da federação francesa ao comentar acusação de Neymar

Noël Le Graët se esquivou quando questionado sobre a denúncia do craque brasileiro, mas disse que 'quando um negro faz um gol, todo o estádio aplaude'...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 16:50
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, foi polêmico ao comentar a acusação de racismo de Neymar contra o zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marselha. Em entrevista à rádio "RMC", o mandatário afirmou que a injúria racial não é um problema no esporte.
- Em um jogo, pode haver problemas. Mas temos menos de 1% de dificuldade hoje. Quando um negro marca um gol, todo o estádio aplaude. O fenômeno do racismo no esporte, e no futebol em particular, não existe ou quase não existe - disse Noël Le Graët.
Perguntado especialmente sobre a denúncia do camisa 10 brasileiro, o dirigente se esquivou da pergunta e comentou somente sobre a confusão generalizada na derrota do Paris Saint-Germain para o Olympique de Marselha.
- Eu não sei e não ouvi o que foi dito (por Álvaro contra Neymar). É uma bandeira que todos nós na França estamos esperando. Mas foi ruim. O comportamento dos jogadores não foi exemplar. Nós deploramos. Foi uma vergonha. Eles não conseguiram manter a calma e dar o show que esperávamos.

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