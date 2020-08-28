'Naimin rái'! Andrés Sanchez revela valor dos namings rights da Arena Corinthians para Sérgio Mallandro

Crédito: Reprodução/Twitter

Um inusitado agente de informação trouxe mais um ingrediente para a novela dos naming rights da Arena Corinthians: trata-se do comediante Sérgio Mallandro que, em vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira, interroga Andrés Sanchez sobre o acordo de exploração do nome do estádio, e o mandatário acaba soltando os valores da negociação: R$ 350 milhões.O comediante, que nas imagens parece jantar com o presidente alvinegro, faz mais uma de suas brincadeiras que o tornaram famoso desde os anos 80 na TV brasileira. Ele inclusive pronuncia o termo "naming rights" de uma forma peculiar, remetendo a um de seus característicos bordões. Em meio ao bom humor, porém, ele acabou conseguindo uma informação importante.Confira o diálogo maluco, mas esclarecedor entre Andrés e Serginho:

Andrés: ...Quem pagar R$ 350 milhões

Serginho: Quem pagar o que?

Andrés: R$ 350 milhões

Serginho: E eu estou sabendo que estão pagando... Diz o nome, presidente, os corintianos, todo mundo quer saber. Naimin rái.

Andrés: O corintiano sabe o que vai acontecer, demorou mas vai acontecer, pode ficar tranquilo, os antis vão pirar, mas os corintianos ficam felizes.

Serginho: Caraco, ele não fala mesmo! Glu-glu, ié-ié! Naimin rái! Corintiano, fica tranquilo, porque esse presidente vai resolver tudo! Naimin rái! Não tem uma dicazinha? Naimin rái! Alemão? Búlgaro?

Andrés: Vou ter que aprender a falar inglês e mandarim!

Serginho: Como?

Andrés: Inglês e mandarim!

Serginho: Corintiano, vai sofre mais um pouquinho até...