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'Naimin rái'! Andrés Sanchez revela valor dos namings rights da Arena Corinthians para Sérgio Mallandro

Em vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira, o apresentador e comediante conversa com o presidente corintiano e pede dicas sobre o iminente acordo para o estádio...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 15:34
Crédito: Reprodução/Twitter
Um inusitado agente de informação trouxe mais um ingrediente para a novela dos naming rights da Arena Corinthians: trata-se do comediante Sérgio Mallandro que, em vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira, interroga Andrés Sanchez sobre o acordo de exploração do nome do estádio, e o mandatário acaba soltando os valores da negociação: R$ 350 milhões.O comediante, que nas imagens parece jantar com o presidente alvinegro, faz mais uma de suas brincadeiras que o tornaram famoso desde os anos 80 na TV brasileira. Ele inclusive pronuncia o termo "naming rights" de uma forma peculiar, remetendo a um de seus característicos bordões. Em meio ao bom humor, porém, ele acabou conseguindo uma informação importante.Confira o diálogo maluco, mas esclarecedor entre Andrés e Serginho:
Andrés: ...Quem pagar R$ 350 milhões
Serginho: Quem pagar o que?
Andrés: R$ 350 milhões
Serginho: E eu estou sabendo que estão pagando... Diz o nome, presidente, os corintianos, todo mundo quer saber. Naimin rái.
Andrés: O corintiano sabe o que vai acontecer, demorou mas vai acontecer, pode ficar tranquilo, os antis vão pirar, mas os corintianos ficam felizes.
Serginho: Caraco, ele não fala mesmo! Glu-glu, ié-ié! Naimin rái! Corintiano, fica tranquilo, porque esse presidente vai resolver tudo! Naimin rái! Não tem uma dicazinha? Naimin rái! Alemão? Búlgaro?
Andrés: Vou ter que aprender a falar inglês e mandarim!
Serginho: Como?
Andrés: Inglês e mandarim!
Serginho: Corintiano, vai sofre mais um pouquinho até...
Segundo apuração do LANCE!, o acordo está próximo de ser fechado pelo valor de R$ 350 milhões e o direito de exploração por 20 ou 30 anos. A empresa mais falada nos bastidores é a Hypera Pharma, conforme o "UOL" e o "Máquina do Esporte" cravaram na última quinta-feira. No clube, entretanto, as palavras de ordem são cautela e sigilo. Nenhuma das fontes consultadas, por ora, confirmam a conclusão do acordo, o que deve ocorrer na próxima semana.

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