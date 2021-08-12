Nacho marca, dá a vitória ao Atlético-MG sobre o River Plate e mineiros ficam a um empate das semifinais da Libertadores

Com um jogador a menos, o Atlético-MG conseguiu uma grande vitória fora de casa, ao bater o River Plate por 1 a 0, gol de Nacho Fernández, ex-atleta do time argentino e personagem do jogo. O duelo, nesta quarta-feira, 11 de agosto, pela ida das quartas de final da Libertadores, teve a equipe brasileira vencedora e agora o Galo pode empatar, que avança às semifinais do torneio continental. A noite de futebol do alvinegro foi de segurança defensiva e soube “controlar” a partida diante dos Milionários, que mesmo enfraquecido com a perda de algumas peças importantes, incluindo o próprio Nacho, que teve jornada na “lei do ex”, ao anotar o tanto que deixou o Atlético em vantagem no confronto. Cuca colocou em campo uma equipe mais compacta no meio de campo, preenchendo bem o setor, dificultando muito as ações do River, que tentou pressionar , mas esbarrava na defesa atleticana e boas defesas de Everson. Foi o jogo 100 do Atlético na Libertadores, que terminou com uma grande vitória. Nacho, o homem do jogo e ausência lamentadaO meia teve atuação destacada com o belo gol em cima do ex-time, onde foi projetado para o futebol mundial. Por uma interpretação equivocada do VAR, ele foi expulso após disputa com Anglieri. Assim, no duelo de volta, o Galo não contará com seu “motorzinho”. Equipe compacta, “trancou” o RiverO Atlético não se lançou de forma afoita ao ataque e soube trabalhar o jogo, não permitindo grandes espaços aos argentinos. Essa compactação do meio de campo e defesa foi determinante para que o ataque o River não pisasse na área alvinegra. Cuidado, o River não está morto Mesmo com o bom resultado, o River já "aprontou" com times brasileiros, vencendo confrontos fora de cas, conseguindo sua classificação em outras edições de Libertadores. Jogo de volta Galo e River se encontram novamente na próxima quarta-feira, 18 de agosto, às 21h30, no Mineirão, quando haverá o reencontro com o seu torcedor no torneio sul-americano.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDARIVER PLATE 0 X 1 ATLÉTICO-MG Data: 11 de agosto de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Monumental de Nuñez, Buenos Aires (ARG)Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)Assistentes: Túlio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)VAR: Jhon Ospina (COL)Gol: Nacho Fernández, aos 12’-2ºT(0-1)Cartões amarelos: Enzo Pérez (RIV), Paulo Diaz (RIV)Cartão vermelho: Nacho Fernández (ATL) RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)Armani; Casco, Paulo Díaz, Martínez e Angileri; Zuculini (Girotti, aos 42’-2ºT), Pérez, De La Cruz (Paradella, aos 22’-2ºT) e Carrascal (Matias Suarez, aos 12’-2ºT); Braian Romero e Suárez (Julian Álvarez). ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso (Igor Rabello, aos 48’-2ºT) e Arana; Allan (Réver, aos 44’-2ºT), Zaracho (Alan Franco-aos 51’-2ºT), Jair e Nacho Fernández; Vargas (Borrero, aos 43’-2ºt) e Hulk.