Nacho marca, dá a vitória ao Atlético-MG sobre o River Plate e mineiros ficam a um empate das semifinais da Libertadores

Com um jogador a menos, o Atlético-MG conseguiu uma grande vitória fora de casa, ao bater o River Plate por 1 a 0, gol de Nacho Fernández, ex-atleta do time argentino e personagem do jogo. O duelo, nesta quarta-feira, 11 de agosto, pela ida das quartas de final da Libertadores, teve a equipe brasileira vencedora e agora o Galo pode empatar, que avança às semifinais do torneio continental. A noite de futebol do alvinegro foi de segurança defensiva e soube “controlar” a partida diante dos Milionários, que mesmo enfraquecido com a perda de algumas peças importantes, incluindo o próprio Nacho, que teve jornada na “lei do ex”, ao anotar o tanto que deixou o Atlético em vantagem no confronto. Cuca colocou em campo uma equipe mais compacta no meio de campo, preenchendo bem o setor, dificultando muito as ações do River, que tentou pressionar , mas esbarrava na defesa atleticana e boas defesas de Everson. Foi o jogo 100 do Atlético na Libertadores, que terminou com uma grande vitória. Nacho, o homem do jogo e ausência lamentada​O meia teve atuação destacada com o belo gol em cima do ex-time, onde foi projetado para o futebol mundial. Por uma interpretação equivocada do VAR, ele foi expulso após disputa com Anglieri. Assim, no duelo de volta, o Galo não contará com seu “motorzinho”. Equipe compacta, “trancou” o River​O Atlético não se lançou de forma afoita ao ataque e soube trabalhar o jogo, não permitindo grandes espaços aos argentinos. Essa compactação do meio de campo e defesa foi determinante para que o ataque o River não pisasse na área alvinegra. Cuidado, o River não está morto Mesmo com o bom resultado, o River já "aprontou" com times brasileiros, vencendo confrontos fora de cas, conseguindo sua classificação em outras edições de Libertadores. Jogo de volta Galo e River se encontram novamente na próxima quarta-feira, 18 de agosto, às 21h30, no Mineirão, quando haverá o reencontro com o seu torcedor no torneio sul-americano.