Na véspera do duelo decisivo, Fluminense paga salários de novembro a atletas e funcionários

Na véspera do duelo decisivo contra a Chapecoense, o Fluminense pagou os salários do mês de novembro de jogadores e funcionários. Além disso, o clube também quitou dois direitos de imagem que estavam pendentes. Com isso, o Tricolor chega à última rodada do Campeonato Brasileiro com todos os salários em dia.- O Fluminense quitou, na tarde desta quarta-feira (08/12), os salários do mês de novembro. O clube efetuou, ainda, o pagamento de dois direitos de imagem que estavam pendentes. Desta forma, o Tricolor chega ao final do Campeonato Brasileiro com os salários de todos os funcionários e jogadores de futebol em dia - divulgou o Fluminense por meio de uma nota oficial