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Na véspera do duelo decisivo, Fluminense paga salários de novembro a atletas e funcionários

Direção tricolor também quitou dois direitos de imagem que estavam pendentes. Com isso, o clube chega à última rodada do Campeonato Brasileiro com todos os salários em dia...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 16:07

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 16:07

Na véspera do duelo decisivo contra a Chapecoense, o Fluminense pagou os salários do mês de novembro de jogadores e funcionários. Além disso, o clube também quitou dois direitos de imagem que estavam pendentes. Com isso, o Tricolor chega à última rodada do Campeonato Brasileiro com todos os salários em dia.- O Fluminense quitou, na tarde desta quarta-feira (08/12), os salários do mês de novembro. O clube efetuou, ainda, o pagamento de dois direitos de imagem que estavam pendentes. Desta forma, o Tricolor chega ao final do Campeonato Brasileiro com os salários de todos os funcionários e jogadores de futebol em dia - divulgou o Fluminense por meio de uma nota oficial
+ Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro
Nesta quinta-feira, a torcida promete uma grande festa no Maracanã para empurrar a equipe rumo à próxima edição da Copa Libertadores. A equipe necessita vencer a Chapecoense, às 21h30, para garantir um lugar no G8 e carimbar o passaporte para a competição continental.
+ Por vaga na Libertadores, Fluminense conta com recorde de público em 2021 e 'festa' na arquibancada
O Fluminense esgotou venda de ingressos em três setores do Maracanã para jogo contra a Chapecoense (mais de 35 mil ingressos já foram vendidos). Dessa forma, a torcida promete uma linda festa no Estádio e pretende apoiar a equipe com direto a pó-de-arroz e um mosaico digital. Nas últimas cinco partidas em casa, a equipe venceu o Flamengo, Sport, Palmeiras, América-MG e Internacional.
Crédito: FluminensefinalizadoCampeonatoBrasileirocomossaláriosemdia(Foto:LucasMerçon/FluminenseF.C.

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