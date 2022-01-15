​Na reserva, Rafael Carioca perde espaço no Tigres-MEX e Botafogo monitora situação do volante

Sonhar não custa nada, mas a realidade pode trazer uma conta salgada para o Botafogo. O clube monitora a situação do volante Rafael Carioca, que perdeu espaço no Tigres-MEX no começo da nova temporada do futebol mexicano, mas tem noção que qualquer tipo de tentativa, mesmo com a chegada de John Textor, é complicada.+ ​VP do Botafogo explica planos para os R$ 50 milhões e adota 'pés no chão' com Elkeson e Rafael CariocaO clube havia feito um "contato inicial" com o jogador de 32 anos em dezembro, quando ele passou o recesso dos feriados no Brasil. Na ocasião, o Alvinegro sequer formalizou uma proposta porque simplesmente não teve o que colocar na mesa pelo meio-campista. O Tigres-MEX está entre os dois.

Rafael Carioca tem contrato até 2023 e a equipe mexicana, até agora, não mostrou sinais que vai liberá-lo de graça. O Glorioso não tem condição de pagar por uma taxa de transferência - a multa dele é de 5 milhões de dólares (R$ 27,6 milhões, na cotação atual), mas o clube toparia negociar por menos. De qualquer forma, são cifras distantes do Alvinegro.

Por essa razão, não há nenhum tipo de proposta ou negociação concreta por parte do Alvinegro. A parte que envolve Rafael Carioca é a mais fácil: ele é botafoguense assumido e o Glorioso é o destino de desejo do volante. A questão é que o Tigres-MEX não se mostra na mesma página para liberá-lo.+ Sinalizadores, entrada no salão nobre e canto do alívio: a festa da torcida do Botafogo pela venda da SAF

Algo que pode tentar pesar a balança para o lado do Botafogo é que Rafael Carioca virou reserva no começo da nova temporada do futebol mexicano. Como a imprensa local noticiou, o técnico Miguel Angel Herrera montou o time desde a pré-temporada com o brasileiro no banco de reservas.

Assim se confirmou na estreia do Tigres no Clausura da Liga MX, no empate por 1 a 1 com o Santos Laguna na última quarta-feira. Guido Pizarro, Juan Vigón e Sebastian Córdova formaram o meio-campo. Rafael Carioca entrou no decorrer do segundo tempo e atuou por menos de 30 minutos.

O brasileiro foi titular absoluto do time mexicano na última temporada. Com Miguel Herrera optando por três nomes à frente de Rafael Carioca, o negócio por uma liberação com o Tigres-MEX pode ser facilitado. O Botafogo, contudo, sabe que qualquer tipo de conversa vai envolver necessidade de pagamentos.