Na expectativa pela volta, Corinthians usa preparação para sanar dúvidas no time titular

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Ainda com o cenário indefinido pela volta do Paulistão, o Corinthians trabalha com a possibilidade de atuar na próxima segunda-feira, contra a Ferroviária, em Araraquara. E nessas últimas semanas o técnico Vagner Mancini pôde trabalhar com o time titular que irá a campo no próximo compromisso. A principal dúvida está no setor ofensivo, enquanto a defesa está pronta.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Faz exatamente duas semanas desde a última vez que o Timão foi a campo e a imagem deixada não foi das melhores. Contra o Retrô-PE, só foi possível passar de fase na Copa do Brasil na disputa por pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. E se as dúvidas já eram grandes no ataque, ficaram ainda maiores com a apresentação muito abaixo da crítica do setor naquele dia.

A escalação que enfrentou a equipe pernambucana foi Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Otero e Cazares; Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda e Jô. Um time que já contava com a ausência de Mateus Vital, o melhor jogador corintiano em 2021, e não encontrou uma solução mesmo com a volta de Cazares, que está longe de seus melhores dias tecnicamente.Sendo assim, a tendência é que o equatoriano não seja o titular novamente e Ramiro pode voltar para reforçar a dinâmica do meio-campo, já que Otero entrou em uma nova função, mais centralizado, ajudando a defesa. O venezuelano deve retomar suas funções mais ofensivas e ganhou um crédito pelo gol de falta marcado na Copa do Brasil. Ainda assim, esse meia de criação é a principal incógnita no time, que ainda tem Luan, em má fase, no banco.

Já o trio Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda e Jô deve ser mantido. O garoto recém-promovido da base tem agradado e, apesar de ainda mostrar alguns traços de falta de experiência, não tem sentido o peso da oportunidade. Mosquito, por sua vez, é um dos melhores do elenco atualmente, e Jô o mais experiente da posição, além de ser importante nas bolas aéreas da equipe.

Enquanto o ataque vive essas dúvidas e essas escalações por falta de opção, a defesa se consolida cada vez mais, pelo menos na cabeça do técnico Vagner Mancini. Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos formam a linha de zaga absoluta e incontestável, enquanto no meio Gabriel é o cabeça de área. Se alguma indefinição ela fica por conta do parceiro do camisa 5. Ramiro tem ganhado a preferência e Cantillo, com característica diferente, corre por fora na briga.

Isso sem contar Cássio, que não precisa de comentários. Assim, com todas essas dores de cabeça provocadas por atuações ruins mesmo com bons resultados, Mancini trabalhou durante essas duas semanas com a intenção de aperfeiçoar esses buracos identificados no time titular. Tudo isso, no entanto, sem reforços e contando apenas como que já tem e com as categorias de base.