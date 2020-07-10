Na disputa do título, Barcelona encara o Valladolid pelo Espanhol

Crédito: Barcelona visita o Valladolid, mas segue de olho no Real Madrid e torce por tropeços do rival (AFP

Neste sábado, o Barcelona volta a campo pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Na disputa do título, a equipe de Messi e cia visita o Valladolid, no José Zorrilla, às 14h30 (horário de Brasília). Restando apenas três rodadas para o fim da competição, a equipe catalã segue perseguindo o rival Real Madrid, líder com um ponto de diferença e um jogo a menos.

O Valladolid, por sua vez, segue no meio da tabela, na décima quarta posição, com 39 pontos, sete à frente do Mallorca, primeira equipe da zona de rebaixamento da competição.

Em entrevista coletiva, o treinador do Barcelona, Quique Setién disse que acredita que a equipe ainda possa chegar ao título do Campeonato Espanhol e comentou sobre a partida do Real Madrid, que joga nesta sexta, contra o Alavés e na segunda enfrenta o Granada.

- Tento encarar os jogos com a máxima demanda. Vamos encontrar a melhor versão dos rivais. É um time que não está completamente salvo e tentará fazê-lo nesta partida. Você precisa ser exigente, é uma prioridade, para chegar à frente Isso não facilitará as coisas para nós. Podemos chegar ao último jogo com opções para conquistar o título, espero que sim - ressaltou treinador, e em seguida completou.

- Tudo pode acontecer no futebol, vimos muitas coisas ao longo dos anos, algumas inexplicáveis. Mas temos que nos concentrar no que faremos contra o Valladolid. E esperar o rival à nossa frente fracassar - disse.

Além disso, o treinador analisou o sorteio da Champions League e os próximos rivais caso avance na principal competição europeia de clubes. O Barcelona empatou com o Napoli no jogo de ida das oitavas, na Itália, e a volta está marcada para o dia 8 de agosto. Caso avance, o time enfrentará quem vencer do confronto entre Chelsea e Bayern de Munique.