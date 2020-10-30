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futebol

Na caça pelo G-4, Chelsea visita o Burnley pelo Campeonato Inglês

Na 10ª posição, Blues vêm de dois empates seguidos na Premier League. Adversário ainda não venceu nesta edição e está na zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 12:25

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 12:25

Crédito: Confronto entre os clubes na última temporada (OLI SCARFF / AFP
Após a goleada por 4 a 0 sobre o Krasnodar, pela Liga dos Campeões, o Chelsea volta a atenção para a disputa do Campeonato Inglês. Neste sábado, às 12h (de Brasília), os Blues visitam o Burnley, pela 7ª rodada da competição, e buscam voltar a vencer após duas rodadas. Uma vitória, inclusive, pode deixar o clube londrino com a mesma pontuação do Leicester, 4º colocado.Atualmente na 10ª posição, com nove pontos, o Chelsea ainda não conseguiu emplacar duas vitórias seguidas na temporada. No entanto, pela primeira vez, o treinador Frank Lampard poderá escalar junto o quarteto ofensivo considerado titular: Havertz, Ziyech, Pulisic e Werner. Em coletiva nesta quinta-feira, o técnico comentou sobre o leque de opções e o rodízio no time titular.
- Hakim (Ziyech) foi muito bom ontem à noite, um grande ganho para nós. Os outros jogadores, especialmente os da Europa, estão achando o cronograma pesado. Precisamos de opções. Também estamos buscando criar relacionamentos à medida que os jogadores mais novos aprendem uns sobre os outros e como jogamos. Haverá rotação às vezes. Precisamos de todos.
O Burnley, por sua vez, ainda não venceu nesta edição da Premier League. Em cinco partidas disputadas, foram quatro derrotas e um empate, deixando o clube na 18ª posição. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Tottenham por 1 a 0. Jogando novamente em casa, o Burnley busca contra o Chelsea quebrar essa péssima sequência e sair da zona de rebaixamento.Confira as prováveis escalações​Burnley: Pope; Lowton, Long, Tarkowski, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Brownhill, McNeil; Wood e Barnes.​Chelsea: Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Jorginho, Havertz; Ziyech, Pulisic e Werner.

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