Na caça pelo G-4, Chelsea visita o Burnley pelo Campeonato Inglês

Crédito: Confronto entre os clubes na última temporada (OLI SCARFF / AFP

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Krasnodar, pela Liga dos Campeões, o Chelsea volta a atenção para a disputa do Campeonato Inglês. Neste sábado, às 12h (de Brasília), os Blues visitam o Burnley, pela 7ª rodada da competição, e buscam voltar a vencer após duas rodadas. Uma vitória, inclusive, pode deixar o clube londrino com a mesma pontuação do Leicester, 4º colocado.Atualmente na 10ª posição, com nove pontos, o Chelsea ainda não conseguiu emplacar duas vitórias seguidas na temporada. No entanto, pela primeira vez, o treinador Frank Lampard poderá escalar junto o quarteto ofensivo considerado titular: Havertz, Ziyech, Pulisic e Werner. Em coletiva nesta quinta-feira, o técnico comentou sobre o leque de opções e o rodízio no time titular.

- Hakim (Ziyech) foi muito bom ontem à noite, um grande ganho para nós. Os outros jogadores, especialmente os da Europa, estão achando o cronograma pesado. Precisamos de opções. Também estamos buscando criar relacionamentos à medida que os jogadores mais novos aprendem uns sobre os outros e como jogamos. Haverá rotação às vezes. Precisamos de todos.