Na busca por um técnico, Flamengo conclui etapa na Espanha e chega a Portugal

Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo

A diretoria do Flamengo se reuniu com Domènec Torrent em Madrid, na noite deste sábado, e deu início à série de reuniões que deseja realizar na Europa com os técnicos candidatos a substituir Jorge Jesus no comando da equipe. A dupla, agora, já está em Lisboa, onde se encontrará com Carlos Carvalhal, técnico livre no mercado após classificar o Rio Ave para a próxima Liga Europa.

Sem pressa, como já destacou Marcos Braz, a direção segue realizando um processo seletivo em busca do novo comandante. Antes de chegar à Europa, diversos nomes foram avaliados e contatos iniciais foram feitos. Agora, o vice-presidente de futebol, acompanhado de Bruno Spindel, está entrevistando os nomes que mais o interessam neste momento, e que se mostraram abertos à ouvir o projeto. O Flamengo deseja a continuidade do trabalho desenvolvido por Jorge Jesus entre junho de 2019 e julho de 2020, o qual deixou um legado.

Neste processo de avaliação, diversos técnicos foram indicados ao clube, como Juan Carlos Carcedo, ex-auxiliar técnico de Unay Emery. Outros tantos foram estudados e consultados pelos dirigentes, como Fernando Hierro, ex-jogador e técnico da Espanha no Mundial da Rússia, como informou o diário "Marca".