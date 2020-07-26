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Na busca por um técnico, Flamengo conclui etapa na Espanha e chega a Portugal

Depois de se encontrarem com Domènec Torrent em Madrid, neste sábado, Marcos Braz e Bruno Spindel se dirigiram à Lisboa, onde se reunirão com Carlos Carvalhal...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 17:23
Crédito: Alexandre Vidal/ Flamengo
A diretoria do Flamengo se reuniu com Domènec Torrent em Madrid, na noite deste sábado, e deu início à série de reuniões que deseja realizar na Europa com os técnicos candidatos a substituir Jorge Jesus no comando da equipe. A dupla, agora, já está em Lisboa, onde se encontrará com Carlos Carvalhal, técnico livre no mercado após classificar o Rio Ave para a próxima Liga Europa.
Sem pressa, como já destacou Marcos Braz, a direção segue realizando um processo seletivo em busca do novo comandante. Antes de chegar à Europa, diversos nomes foram avaliados e contatos iniciais foram feitos. Agora, o vice-presidente de futebol, acompanhado de Bruno Spindel, está entrevistando os nomes que mais o interessam neste momento, e que se mostraram abertos à ouvir o projeto. O Flamengo deseja a continuidade do trabalho desenvolvido por Jorge Jesus entre junho de 2019 e julho de 2020, o qual deixou um legado.
Neste processo de avaliação, diversos técnicos foram indicados ao clube, como Juan Carlos Carcedo, ex-auxiliar técnico de Unay Emery. Outros tantos foram estudados e consultados pelos dirigentes, como Fernando Hierro, ex-jogador e técnico da Espanha no Mundial da Rússia, como informou o diário "Marca".
Enquanto isso, o time do Flamengo se prepara no Ninho do Urubu visando o início do Campeonato Brasileiro. O técnico Maurício Souza, do Sub-20, é quem está comandando as atividades no CT, e a estreia do Rubro-Negro está marcada para o dia 9 de agosto, às 16h contra o Atlético-MG, no Estádio do Maracanã.

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