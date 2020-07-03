Museu do Futebol exibirá filmes sobre Palmeiras em redes sociais

Neste sábado, as redes sociais do Museu do Futebol exibirão filmes sobre o Palmeiras. A partir das 21h30, o festival Cinema na Rede terá como escolhidos os documentários “Peñarol x Palmeiras – A Batalha dos Campeões do Século”, sobre vitória de virada sobre o Peñarol, no Uruguai, pela Libertadores de 2017, e “Primeiro Tempo”, que fala sobre o antigo estádio Palestra Itália antes de ser completamente reformado e transformado no Allianz Parque.

O primeiro curta é do diretor Fábio Yamaji. A partida confrontou os então campeões do Uruguai e do Brasil e foi a primeira derrota do time de Montevidéu em seu estádio novo, o Campeón del Siglo, inaugurado 13 meses antes. Mas o jogo ficou marcado não só pelo triunfo do Verdão, após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, como também pela briga dentro de campo, entre os jogadores, e nas arquibancadas, ao final do jogo.