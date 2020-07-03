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Museu do Futebol exibirá filmes sobre Palmeiras em redes sociais

Neste sábado, a partir das 21h30, serão exibidos documentários sobre a virada por 3 a 2 sobre o Peñarol, no Uruguai, pela Libertadores de 2017, e o antigo estádio Palestra Itália...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 19:26

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 19:26

Crédito: Redes sociais do Museu do Futebol exibirão documentário de vitória no Uruguai (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Neste sábado, as redes sociais do Museu do Futebol exibirão filmes sobre o Palmeiras. A partir das 21h30, o festival Cinema na Rede terá como escolhidos os documentários “Peñarol x Palmeiras – A Batalha dos Campeões do Século”, sobre vitória de virada sobre o Peñarol, no Uruguai, pela Libertadores de 2017, e “Primeiro Tempo”, que fala sobre o antigo estádio Palestra Itália antes de ser completamente reformado e transformado no Allianz Parque.
O primeiro curta é do diretor Fábio Yamaji. A partida confrontou os então campeões do Uruguai e do Brasil e foi a primeira derrota do time de Montevidéu em seu estádio novo, o Campeón del Siglo, inaugurado 13 meses antes. Mas o jogo ficou marcado não só pelo triunfo do Verdão, após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, como também pela briga dentro de campo, entre os jogadores, e nas arquibancadas, ao final do jogo.

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