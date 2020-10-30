Muriel exalta vitória do Ypiranga na Série C: 'Servirá para nos devolver a confiança'

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Vice-líder do Grupo B da Série C do Brasileiro, o Ypiranga bateu o Boa por 2 a 1 na última rodada e recuperou-se na competição após três jogos sem vencer. Peça essencial da equipe, o lateral-direito Muriel destacou a importância do triunfo sobre o time mineiro.

- Jogávamos em casa e precisávamos quebrar uma sequência de resultados ruins. Fomos felizes e nos reaproximamos do primeiro colocado. Tenho certeza que essa boa vitória servirá para nos devolver a confiança dentro do torneio - garantiu.

Restando seis rodadas para o fim da primeira fase, o Ypiranga necessita se manter no G4 para assegurar uma vaga nas quartas de final da Série C. Assim como o Boa, o São Bento, adversário do próximo domingo em Erechim, também ocupa uma das últimas posições do grupo. Para Muriel, conquistar mais uma vitória será fundamental para o futuro do clube no campeonato.