Muriel e outros dois atletas do Flu têm suspeita de Covid-19

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense teve mais momentos de preocupação com o seu elenco. De acordo com o "GE", a suspeita de novos casos de Covid-19 trouxe mudanças para pelo menos três jogadores na atividade desta quinta-feira. O goleiro Muriel, o meio-campista Yuri e Guilherme, que faz parte da equipe sub-23, estão à espera dos resultados de exames que realizaram na última quarta-feira.

Caso seja positivo o resultado, o trio não poderá ficar à disposição do treinador Odair Hellmann para o confronto com o RB Bragantino. A partida acontecerá na próxima segunda-feira.

O goleiro sequer participou da atividade no CT Carlos Castilho. De acordo com o site, ele teve sintomas leves após entrar em contato com Danilo Fernandes, goleiro do Internacional que testou positivo para o novo coronavírus. Muriel se ausentou dos últimos dois treinos e realizou trabalhos físicos em sua residência.

Já Yuri participou de uma atividade em separado do restante do grupo no CT tricolor. O lateral Guilherme, da equipe sub-23, também está no aguardo do resultado.

Caso Muriel e Yuri não atuem, Odair Hellmann tende a promover entre os titulares o goleiro Marcos Felipe e o meio-campista André, respectivamente. Recentemente, o Tricolor das Laranjeiras teve outra baixa devido ao vírus: o zagueiro Digão testou positivo para Covid-19 na terça-feira passada. Com isto, os demais jogadores e integrantes da comissão técnica que estiveram próximos a ele foram submetidos a exames.