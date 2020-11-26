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futebol

Muriel e outros dois atletas do Flu têm suspeita de Covid-19

Goleiro, que tem sintomas leves, sequer treina no CT e nesta quinta-feira. Já Yuri treina em separado. Guilherme, do sub-23, também aguarda resultado de exame...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 15:27
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense teve mais momentos de preocupação com o seu elenco. De acordo com o "GE", a suspeita de novos casos de Covid-19 trouxe mudanças para pelo menos três jogadores na atividade desta quinta-feira. O goleiro Muriel, o meio-campista Yuri e Guilherme, que faz parte da equipe sub-23, estão à espera dos resultados de exames que realizaram na última quarta-feira.
Caso seja positivo o resultado, o trio não poderá ficar à disposição do treinador Odair Hellmann para o confronto com o RB Bragantino. A partida acontecerá na próxima segunda-feira.
O goleiro sequer participou da atividade no CT Carlos Castilho. De acordo com o site, ele teve sintomas leves após entrar em contato com Danilo Fernandes, goleiro do Internacional que testou positivo para o novo coronavírus. Muriel se ausentou dos últimos dois treinos e realizou trabalhos físicos em sua residência.
Já Yuri participou de uma atividade em separado do restante do grupo no CT tricolor. O lateral Guilherme, da equipe sub-23, também está no aguardo do resultado.
Caso Muriel e Yuri não atuem, Odair Hellmann tende a promover entre os titulares o goleiro Marcos Felipe e o meio-campista André, respectivamente. Recentemente, o Tricolor das Laranjeiras teve outra baixa devido ao vírus: o zagueiro Digão testou positivo para Covid-19 na terça-feira passada. Com isto, os demais jogadores e integrantes da comissão técnica que estiveram próximos a ele foram submetidos a exames.
O Fluminense tem, além de Digão, as baixas de Hudson, Egídio, Michel Araújo e Nino para cumprirem quarentena por Covid-19.

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