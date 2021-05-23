Muricy Ramalho se emociona com título do Paulistão: 'Esse negócio que não vale nada é mentira, vale sim'

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo se sagrou campeão paulista neste domingo (23). O título tão esperado após quase nove anos de jejum consagrou o treinador Hernán Crespo, mas ficou marcado, também pela reação do ex-treinador e hoje coordenador de futebol do clube Muricy Ramalho, ídolo do Tricolor, que não se conteve e chorou nas arquibancadas do Morumbi. ATUAÇÕES: Veja os destaques do Tricolor na conquista do Paulistão de 2021

A falar sobre o título, o ex-treinador comentou sobre a importância do Paulistão, exaltando o quão importante era para torcida e afastando comentários que tentam diminuir a competição.

- Não importa. A gente tem que jogar pelo torcedor. O torcedor queria o Campeonato Paulista. Esse negócio que não vale nada é mentira, vale sim, quem perde sente - afirmou Muricy.

Emocionado com a conquista, o ídolo são-paulino enalteceu a conquista em cima de um forte rival, que vem de grandes títulos.

- Ganhamos do campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, ganhamos de um gigante. O torcedor queria isso, não importa as opiniões. Importa o que o torcedor quer - comentou. Muricy Ramalho falou também sobre o título logo no início do seu trabalho como coordenador de futebol e no trabalho de Hernán Crespo como treinador.

- É o começo de um trabalho sabemos que temos que melhorar. Esse título dá confiança para todos, para os jogadores, para o torcedor - avaliou o coordenador.

O histórico ex-treinador do São Paulo se mostrou emocionado e comentou sobre o sentimento desse título. Conhecido por ser mais sério e mais rígido, o ídolo são-paulino comentou sobre o quanto a conquista mexeu com ele.

- Estou emocionado mesmo. Em todos os títulos, não fiquei emocionado como hoje. Eu sou seguro, um pouco mais frio, mas hoje realmente... são muitos anos sem ganhar - completou Muricy. Este é o primeiro título de Muricy Ramalho como coordenador de futebol do São Paulo e o primeiro título do novo treinado do clube, Hernán Crespo.