Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contrapartida

Mundial Sub-17 garante melhorias a estádios do futebol capixaba

Kleber Andrade, palco dos jogos, e Salvador Costa, que será usado como centro de treinamento, serão modernizados para a competição
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 set 2019 às 14:15

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 14:15

Ainda falta mais de um mês para que a bola role no Kleber Andrade no Mundial Sub-17 da Fifa, mas os benefícios que o evento trará para o futebol capixaba já podem ser notados. Essa é a avaliação feita pelo presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira, durante a apresentação do troféu oficial da competição na tarde desta segunda-feira (02) no próprio estádio.
Kleber Andrade recebe melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini
"Temos vários pontos positivos com a vinda desse evento, a começar por criar um prazo final para a conclusão das obras no Kleber Andrade. Com a confirmação do Mundial, houve uma agilização dos processos licitatórios que será muito benéfica ao futebol capixaba. Óbvio que não foi necessariamente por isso, mas contribuiu para que os processos andassem", destacou.
> Kleber Andrade atende ao padrão de qualidade exigido pela Fifa
As benfeitorias não se restringirão ao Kleber Andrade. O Salvador Costa, casa do Vitória, também receberá melhorias, já que será um dos centro de treinamentos das seleções durante a Copa do Mundo.
Gustavo Vieira, presidente da FES Crédito: FES/Divulgação
"O Salvador Costa terá o gramado completamente reformado. O Vitória ganhará novos equipamentos, inclusive para a manutenção do campo, que será de primeira linha. Fora isso tem toda essa parte de interação de torcidas, as pessoas virão ao estádio. É sempre importante se crie essa cultura. Esperamos que após o Mundial os torcedores continuem indo aos estádios e prestigiando nossos campeonatos", disse Gustavo Vieira.
Houve ainda uma tentativa de incluir o Engenheiro Araripe, porém o estádio da Desportiva acabou ficando de fora.
"Houve uma intervenção da Federação nesse sentido (Vitória ficar de fora dos ct's selecionados). Também tentamos em relação ao Engenheiro Araripe. Era do nosso interesse que os dois clubes (Vitória e Desportiva) fossem contemplados, mas foi uma avaliação técnica, pois eles (Fifa) ficaram com receio de não haver tempo hábil para as melhorias no gramado do Araripe. mas em contrapartida conseguimos incluir o Salvador Costa. A curto prazo o Vitória terá uma perda, mas a longo um ganho significante", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados