Mundial Sub-17 garante melhorias a estádios do futebol capixaba

Gustavo Vieira, durante a apresentação do troféu oficial da competição na tarde desta segunda-feira (02) no próprio estádio. Ainda falta mais de um mês para que a bola role no Kleber Andrade no Mundial Sub-17 da Fifa , mas os benefícios que o evento trará para o futebol capixaba já podem ser notados. Essa é a avaliação feita pelo presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES),, durante a apresentação do troféu oficial da competição na tarde desta segunda-feira (02) no próprio estádio.

Kleber Andrade recebe melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini

"Temos vários pontos positivos com a vinda desse evento, a começar por criar um prazo final para a conclusão das obras no Kleber Andrade. Com a confirmação do Mundial, houve uma agilização dos processos licitatórios que será muito benéfica ao futebol capixaba. Óbvio que não foi necessariamente por isso, mas contribuiu para que os processos andassem", destacou.

As benfeitorias não se restringirão ao Kleber Andrade. O Salvador Costa, casa do Vitória, também receberá melhorias, já que será um dos centro de treinamentos das seleções durante a Copa do Mundo.

Gustavo Vieira, presidente da FES Crédito: FES/Divulgação

"O Salvador Costa terá o gramado completamente reformado. O Vitória ganhará novos equipamentos, inclusive para a manutenção do campo, que será de primeira linha. Fora isso tem toda essa parte de interação de torcidas, as pessoas virão ao estádio. É sempre importante se crie essa cultura. Esperamos que após o Mundial os torcedores continuem indo aos estádios e prestigiando nossos campeonatos", disse Gustavo Vieira.

Houve ainda uma tentativa de incluir o Engenheiro Araripe, porém o estádio da Desportiva acabou ficando de fora.